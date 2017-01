Ingen lærer skal gjøre barna vondt

Saken oppdateres.

Adresseavisen har de siste ukene skrevet flere artikler om barn som er blitt mobbet av lærere. Ved én skole i Trondheim har en slik sak versert i mange år. Flere foreldre har klaget på lærerens oppførsel, som de mente var mobbing. Først for tre uker siden beklaget kommunen det de kalte uakseptabel oppførsel av læreren. Da formannskapet ble orientert, beklaget fungerende kommunaldirektør for oppvekst og utdanning, Olaf Løberg, dårlig dokumentasjon og mangelfull overlevering mellom rektorer.

Omtrent samtidig dukket det opp en liknende sak ved en annen skole i Trondheim, og en lærer ved en skole i Nord-Trøndelag ble fradømt jobben. Også der var det snakk om det som kalles uakseptabel oppførsel overfor elever.

Det er vanskelig å forstå at slike saker kan pågå i flere år før noen griper inn. Skoleledelsen må øyeblikkelig undersøke saken hvis det oppstår mistanke om at en lærer oppfører seg slik at barn får det vondt.

Det er også vanskelig å forstå at andre voksne på en skole har så dårlig innsikt i hva som foregår i klasserommene at det er umulig å oppdage problematisk eller uakseptabel læreroppførsel. Det er nærliggende å tro at mobbing mellom barn er atskillig vanskeligere å avdekke.

Elevundersøkelsen for 2016 viser at nærmere to prosent av elevene, det vil si nesten 8 000, svarer at de blir mobbet av voksne på skolen. Det tyder på at mange skoler sliter med manglende handlekraft og misforstått kollegialitet.

Også lærere har selvfølgelig rettsvern og rettssikkerhet. Misnøye og konflikter med lærere kan oppstå, uten at det alltid betyr at læreren har mest skyld. Derfor må skolene ha et godt, gjennomtenkt system slik at de kan få fakta på bordet.

Trondheim kommune skal nå utarbeide en mal for hvordan skolene og kommunen skal håndtere konflikter mellom elever og lærere. Vi håper tiltaket, sammen med den økte oppmerksomheten om problemet, kan føre til at færre barn får det vondt på grunn av lærere.