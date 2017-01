Trump-inflasjon

Saken oppdateres.

Det er tydelig at jeg har tråkket på noen ømme tær i mediene med min blogg som omhandler at folk flest ikke stoler på journalistene. Hvis mediene, inkludert kommentator Harry Strand, skal forstå hvorfor kun 32 prosent av nordmenn har tillit til journalister, bør man i stedet for å angripe meg, reflektere over hvorfor det er sånn.

Jeg mener, for ikke å la det være noen tvil, at mediene har en viktig rolle i et levende demokrati. Samtidig er jeg glad for at sosiale medier har gitt politikerne mulighet til å kommunisere direkte med folk flest.

At journalister er langt mer politisk venstrevridd enn befolkningen generelt er ikke noe nytt. I den siste medieundersøkelsen viste det seg at det tredje største partiet, FrP med 16,3 prosent oppslutning, ikke ville vært representert på Stortinget i det hele tatt hvis kun journalister hadde stemmerett.

En refleksjon kan jo være om man gjennom journalistikken balansert speiler hva folk er opptatt av og om man alltid har en balansert fremstilling? I mitt blogginnlegg brukte jeg TV2 sin dekning av en enkeltsak som eksempel på hvorfor folk mister tiltro til mediene. Vedkommende saken handlet om var et offer for min «knallharde» asylpolitikk, mens realiteten var at denne saken oppsto før jeg ble statsråd med ansvar for området. Sammenligningen mellom meg og Trump som Strand forsøker seg på, er skivebom. Nylig holdt professor Gunn Enli og medieviter og forsker Kjersti Thorbjørnsrud, foredrag på et Fritt Ord-arrangement i Oslo som nettopp så på om jeg eller andre politikere bruker samme metoder som Trump slik Strand hevder.

De var helt tydelig på at denne sammenligningen ikke stemmer. Blant annet viste de til at jeg, i motsetning til Trump, i stor grad stiller opp i de tradisjonelle mediene, og har et godt forhold til pressen. Jeg vil også understreke at jeg bygger heller ikke min retorikk på alternative fakta, men høyst reelle.

Jeg håper derfor at Strand forkaster sine alternative fakta og holder seg til virkeligheten. I denne saken er det nok heller Strand som «trumper» i vei.