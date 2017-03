Byen er full av snublefeller for svaksynte og eldre

Saken oppdateres.

Trondheims gater og fortau, er full av hull og snublefeller for svaksynte, blinde, unge og eldre. Hvor er mannskapene som skal rapportere og utbedre slike?

Har fulgt med på diskusjonen om superbuss, og kostnadene ved å bygge om holdeplassene. Imidlertid har jeg et lite ønske om at noen i kommunen og bystyret kjører seg en tur lengst sør i Kong Inges g. og ser på om det er forsvarlig at en bussholdeplass ikke er plan, men har en markant skrå ned mot kjørebanen hvor bussen kjører helt inntil.

Om vinteren er denne skråen ofte en islagt og sylglatt sklie, som sjelden strøs. Slik har det vært i år etter år, og jeg vil ikke bli overrasket om noen mens bussen kjører til og fra denne holdeplassen en dag sklir innunder bussen og får kjørt over bena! Jeg er faktisk mer overrasket over at jeg aldri har hørt at det har skjedd. Kona mi som nå er sterkt svaksynt, må av til må ta bussen. Hun kan ikke bruke brodder når hun skal gå på og av bussen, og hun har også med et restsyn på hvert av øynene på henholdsvis 5 og 15 prosent vanskelig for å se at det er en sklie der, og hvor glatt denne sklia egentlig kan være.

Videre er det ikke noe særlig for en svaksynt å spasere i området, for litt lenger øst i Kong Inges g. er det flere fartsdempere som nå er kuttet slik at de utgjør en farlig snublefelle. Ikke kan den skarpe kanten være noe behagelig heller for de utallige sykkellister som kjører i gata.

Videre er det i Øvre Bergsvingen bl.a. ved barnehagen et stort hull i gata som hele foten forsvinner nedi, og vil en gå på fortauet om det er brøytet, er det jammen snublefeller der også.

Man trenger ikke være svaksynt for å tryne i disse, falle og brekke ben og hofter. Jeg lurer derfor på hvor i all verden er rodemannskapet som overser alle snublefellen og hullene i våre gater, inkl. fortauene i Midtbyen? Bl.a. snublehullet rett utenfor hovedinngangen til Byhaven.

Jeg tør snart ikke slippe min sterkt svaksynte kone ut for å gå til bussen, til nærbutikken – eller lufte hunden.

Hvor mange som per år kommer inn til legevakta etter å ha snublet – sier vel kanskje litt om omfanget av kostnadene og lidelsene.

Bjørn W. Lunde