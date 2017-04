Fornuften seirer trolig i Frankrike

Saken oppdateres.

Emmanuel Macron ligger best an til å vinne det franske presidentvalget. I andre valgomgang skal han møte høyrepopulisten Marine Le Pen, som i helgen fikk nest flest stemmer. Flertallet av dem som stemte på de andre kandidatene, ser trolig Macron som den mest akseptable presidenten, når valget står mellom ham og Le Pens fremmedfrykt og isolasjonisme.

LES OGSÅ: Macron har oddsen på sin side

Første valgomgang var svært jevn, fire kandidater fikk rundt tjue prosent av stemmene. Det mest oppsiktsvekkende er at ingen av de to toneangivende partiene gjennom mange tiår, sosialistene og de konservative, går videre til andre valgomgang.

For sosialistpartiet, som i dag har presidenten, ble valget en katastrofe med bare vel seks prosent av stemmene. At ytre venstrekandidat Jean-Luc Mélenchon gjorde et svært godt valg med over 19 prosent, forsterker ydmykelsen.

Valget i Frankrike må kunne tolkes som en beskjed fra velgerne om mistillit til de etablerte partiene. Et skrekkscenario for alle moderate og tilhengere av EU var at Le Pen og Mélenchon skulle vinne første valgomgang. Slik gikk det ikke. Outsideren som fikk størst oppslutning, er en typisk sentrumspolitiker med sterk forankring i eliten. Emmanuel Macron er økonom og tidligere regjeringsmedlem fra sosialistpartiet. Etter at skandaler har rammet andre kandidater, har Macron seilt opp som den mest troverdige motvekten mot Le Pen.

LES OGSÅ: Børsoppgang etter første valgomgang

Hvis Macron om knappe to uker blir valgt til Frankrikes nye president, vil hans første store utfordring være å sikre seg støtte i nasjonalforsamlingen. Hans bevegelse «La Marche!» (Fremover!) har fått stor oppslutning, men den er langt ifra noe politisk parti. Han må stable på beina både en partiorganisasjon og en regjering, og ikke minst bør han sikre seg støttespillere ved parlamentsvalget i juni.

Høyrepopulistenes fremgang har vært tema foran valgene i flere europeiske land denne vinteren og våren. Tilsynelatende har fremgangen stagnert, men samtidig er det sannsynlig at Marine Le Pen får rekordoppslutning med godt over en tredel av stemmene i andre valgomgang. Forhåpentligvis vil både konservative og sosialistiske velgere innse at kompromisset Emmanuel Macron er å foretrekke som Frankrikes neste president.