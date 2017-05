Hei gutter. Her er fire råd for russetida

Russetid for mange er forbundet med fest, fyll og moro. For meg er russetiden også forbundet med nyhetssaker om vold og voldtekt. Om få dager trer en rekke av mine venner og klassekamerater inn i russens rekker. De skal feire at mange år med skolegang snart er over og at de kan begynne på voksenlivet, dessverre er ikke dette realiteten for alle.

1 av 10 kvinner opplever voldtekt eller voldtektsforsøk i løpet av livet. Statistikk fra Kripos for 2015 viser også at festrelaterte voldtekter utgjør omtrent 40 prosent av voldtektene eller voldtektsforsøk i Norge. I mange av tilfellene er både offeret og overgriperen beruset. Statistikken viser videre at offeret som regel er jenter mellom 17 og 25 år. Disse tallene viser at russetiden utpeker seg som en høyrisikoperiode for voldtekt, men det trenger ikke være slik. For voldtekt kan forebygges. Som jente har jeg ofte fått høre hva jeg skal gjøre for å unngå å bli voldtatt. Ikke drikk for mye, ikke flørt åpenlyst hvis du ikke vil noe mer, ikke kle deg utfordrende, ikke ta imot drinker fra fremmede og sist, men ikke minst, gå sammen med andre! Når ble det min jobb å forhindre at jegskal bli voldtatt? Er det ikke den som voldtar som skal hindre det? Rådene jeg får blir aldri gitt til gutter. Derfor vil jeg gi guttene en oppfordring når de trer inn i russetiden:

•Ikke drikk så mye at du mister kontroll og respekt for andres grenser

•Sex uten samtykke er voldtekt. Om noen er så fulle at du ikke er sikker på om de vil, er de sannsynligvis også for fulle til å ha sex. Husk: Nei betyr Nei

•Grip inn hvis kompisen din oppfører seg som en dust og krenker andres grenser. Ekte venner hindrer voldtekt

•Ikke prøv på noe «fancy» dop for å få jenta til sengs. Hvis hun liker deg gjør hun det uten dop. Disse rådene kan forhindre at mange voldtekter finner sted. Hvis en voldtekt derimot har forekommet skal aldri offeret pålegges ansvaret for hendelsen. I forbindelse med voldtekter i russetiden påføres ofte skyld og skam på ofrene.

Faktorer som at de var lettkledde, hadde drukket, gikk alene hjem og at de hadde flørtet åpenlyst tidligere på kvelden, blir ofte trukket fram for å gjøre offeret medskyldig i voldtekten. Vi kan ikke godta den retorikken som brukes i dagens voldtektsdebatt. Skylden og ansvaret ligger fullt og helt på gjerningspersonen. Dette er viktig å huske på når en skal anmelde en voldtekt.

Uten en åpen dialog rundt emnet er det ikke sikkert at voldtektsstatistikken går ned og at ansvaret skyves over fra offer til gjerningsperson.

Derfor må alle tørre å ta den litt ubehagelige samtalen med en venn som du ser trår over andres grenser, slik at vi sammen kan unngå voldtekt. Jeg ønsker at mine venner skal få en russetid fylt med fest, fyll og moro, ikke av voldtekt, skyld og skam.

Større åpenhet fører til at flere anmelder voldtekt.