Brøndbos medlemskap i Høyre har truffet en nerve i Ap

Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Ingvild Kjerkol går over streken når hun velger å karikere musiker og bedriftsleder Bjarne Brøndbo i et intervju i Adressa 15.05.17. Der fremstiller hun Brøndbo som en egoistisk kapitalist som ikke vil bidra til fellesskapet, bare fordi han ikke deler samme syn som henne på hvordan velferdssamfunnets utfordringer best løses.

Videre skriver hun til Adressa: «Da DDE var et totalt ukjent band som ingen hadde hørt synge om rompa si, ga det som i dag heter Innovasjon Norge bandet om lag 200 000 kroner i etableringsstøtte. Det tar jeg som et bevis på at Aps næringspolitikk virker.»

Når Kjerkol går så langt at hun tar æren for Brøndbo og resten av DDE sin suksess, er det tydelig at Brøndbos medlemskap i Høyre har truffet en nerve i Arbeiderpartiet. Heldigvis finnes det et parti som ikke tror at det er politikerne som skaper arbeidsplasser, men at det er skaperlysten, kreativiteten og drivkraften til enkeltmennesker som gjør at veksten nå er på vei opp, ledigheten på vei ned, og at det skapes flere jobber.

Når Kjerkol fremstiller Brøndbo som en egoistisk kapitalist, snakker hun også ned disse enkeltmenneskene.

Jeg for min del er utrolig takknemlig for at vi har noen ildsjeler som ofrer tid, energi, ressurser og tar på seg et betydelig ansvar og risiko for å trygge og skape jobber. Det står det så stor respekt av at det er rett og slett trist å se en stortingsrepresentant ytre seg på den måten.

Jeg har vært på mange bedriftsbesøk både i industriparken i Verdal og i resten av fylket. Jeg har aldri hørt en bedriftsleder si at de ikke vil bidra til fellesskapet.

For de fleste er det nettopp ønsket om å bidra til samfunnet rundt seg som er den største drivkraften når de jobber lange dager for å holde tannhjulene i gang slik at jeg og du har en jobb å gå til.

Kjerkol tror tydeligvis at etableringsstøtte fra Innovasjon Norge er grunnen til at «Rompa mi» synges høyt i det fleste hjem når den kommer på radioen. Etableringsstøtte og andre offentlige virkemidler er vel og bra, spesielt for bedrifter i oppstartsfasen. Derfor har Høyre i regjering bl.a. styrket Innovasjon Norge og SkatteFunn-ordningen, bevilget mer penger til landsdekkende såkornfond og innført skattefradrag for investering i gründerbedrifter.

Men vi i Høyre vet også at det er ikke offentlige virkemidler som skaper aktivitet og arbeid. Det er til syvende og sist skaperkraften til gründere, bedriftsledere og deres medarbeidere som gjør det.

Verken jeg, Brøndbo eller resten av Høyre tror at Arbeiderpartiets forslag om å sende en skatteregning på 15 milliarder kroner til norske bedrifter og arbeidstakere, vil sette fart på verdiskapningen. Heller tvert imot. Det er gjennom å skape mer at vi sikrer grunnlaget for verdens beste velferdssamfunn, ikke gjennom å skatte mer.