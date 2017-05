Viktig å stille krav til matprodusentene

«Er det ikke merkelig at det som var suksessfaktorene for norsk fotball gikk av moten?»

Saken oppdateres.

Matkjeden Coop varsler at de vil stille strengere krav til oppdrettsnæringen. Det er en påminnelse om at matprodusentene må være forberedt på at forbrukere og matbransje blir stadig mer miljøbevisst, og at de er opptatt av hvordan maten blir til.

Adresseavisen skriver at Coop vil ha oppdrettslaks som er bærekraftig produsert. Det innebærer blant annet at laksen ikke skal være foret på soya som fortrenger regnskog. Miljøsjef Knut Lutnæs i Coop Norge uttaler at kjeden er bekymret over oppdrettsbransjens dyrevelferd og miljøpåvirkning. Han viser til uakseptabel høy dødelighet, bruk at kjemikalier til lusebekjempelse, forurensing og rømming.

Coop ønsker å påvirke næringen til å utvikle bedre metoder. Selv om norske fiskeoppdrettere leverer det meste av det de produserer til utlandet, er dette et viktig signal.

Økende miljø- og kvalitetsbevissthet blant kundene påvirker åpenbart de store kjedene. Coop er ikke alene om dette, men har ofte gått foran når det gjelder alternativt vareutvalg. Dagligvarebransjen skjønner at det er lønnsomt å kunne tilby varer som er produsert økologisk eller tilfredsstiller krav til miljøvennlig produksjon, transport og innhold. Dette gjelder både mat, kosmetikk, klær og andre produkter, men hvis miljøvennlige varer skal bli mer enn en nisje, må det settes minimumskrav til alle varer. På dette området er det fortsatt en del å gå på.

Ingen kan selge noe kundene ikke vil ha. Kampanjen mot transfett og palmeolje viste at forbrukermakt virker. Det forutsetter at kundene kan ta opplyste valg, noe som igjen forutsetter at vi har uavhengige forskere, kritiske medier som kan informere og offentlige kontrollorganer som kan passe på. Forbrukerne trenger også hjelp til å utøve sin makt når vi får produkter som gir seg ut for å være mer miljøvennlige enn de egentlig er.

Produksjon og salg av mat og andre dagligvarer er «big business». Gjennom tidene, også i dag, har vi sett at det har vært lønnsomt med produksjonsmetoder som verken har tatt hensyn til dyrevelferd, arbeidstakere, miljø eller helse. Et samspill mellom forbrukere og produsenter, regelverk og kontrollorganer vil gjøre det like lønnsomt å levere varer med kvalitet og bærekraft.

