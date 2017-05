Guttene gjør lurt i å høre på Selma

Saken oppdateres.

I flere år har vi fått det tydelig demonstrert på Facebook: En rekke menn viser en ubegripelig aggresjon overfor kvinner. Det er vanskelig å forstå hva som rører seg i hodet på dem når de sitter ved tastaturet og ramser opp nedverdigende grusomheter de har lyst til å foreta seg overfor bestemte kvinner – gjerne kvinner som tilkjennegir klare standpunkter i den offentlige debatten.

Slike kvinnehatende nettroll er som regel et stykke opp i årene. Jeg ser for meg at de er bitre, at de har opplevd sviende nederlag i livet og at de har noe de vil hevne. Sosiale medier har gitt dem en arena der de får utløp for det som har demmet seg opp gjennom årene.

Denne uka fortalte 14 år gamle Selma Mogstad Leraand at det finnes grumsete holdninger også på et annet nivå; i skolegården. «Det skjer ganske så ofte at gutter kommer opp til meg og klyper meg i rumpa,» skrev hun i et leserinnlegg i Adresseavisen . Hun går i åttende klasse og skriver at hun «opplever både «klåing» og ulike hersketeknikker nesten hver dag».

Det velskrevne og reflekterte innlegget hennes er hittil lest av over 70 000 på adressa.no. På en kraftfull, gjennomtenkt måte peker hun på et problem som antakelig er større enn mange av oss var klar over.

Hun har fått mye støtte på Facebook, men på adressa.no har hun fått motbør fra flere menn: «Ikke kom og si at litt tafsing er unormal oppførsel,» skriver én av dem. En annen mener at hvis menns oppmerksomhet er så ille, «hvorfor går alle jentene rundt da i tights som viser mer former enn en naken kropp?»

Litt tafsing er altså «normalt». Når jentene kler seg sånn, må de regne med å bli klådd på. Slike holdninger var nok ikke uvanlige på 50- og 60-tallet, men etter 70-tallet burde vi vært kvitt dem. For det overveldende flertallet av menn som oppfører seg ordentlig, er det deprimerende at antikvariske holdninger fortsatt henger i hos noen. Det er så man blir flau på sitt eget kjønns vegne.

Dessverre ser det ut til at enkelte gutter tidlig i tenårene også er på villstrå. Jeg vet ikke om det skyldes smitte fra eldre menn, ubetenksomhet, umodenhet eller ungdommelig kjekkaseri.

Kanskje har det sammenheng med at populærkulturen er blitt stadig mer seksualisert de siste tiårene. Etter likestillingstiåret på 70-tallet kom jentene tilbake som sexsymboler i MTV-videoer allerede på 80-tallet. Porno er blitt stuerent, enkelte rap-artister har lagt seg til et macho-image som er direkte komisk, men som antakelig påvirker unge av begge kjønn.

Russelåtene er et kapittel for seg. Mange eldre blir sjokkert, russen selv sier de bare er fleip - men sex er et favorittema i flere av dem.

Godt voksne menns språkbruk på Facebok hjelper heller ikke. En 56 år gammel mann er nettopp dømt til bot og betinget fengsel for å ha skrevet sjikanerende og krenkende kommentarer på Facebook-siden til Vårt Lands politiske redaktør Berit Aalborg. Han håpet hun ble mishandlet og voldtatt av «en gjeng svarte svin».

En mann i 60-årene ble i november i fjor dømt til 16 dagers fengsel for å ha skrevet i en kommentar på Facebok at han ville ha Hadia Tajik skutt. Han ville gi femti kroner hvis noen sendte ham «griseørene» hennes.

En rekke andre kvinner er de siste årene blitt hetset på det groveste. De blir tatt ekstra hardt hvis de offentlig ytrer seg for likestilling og for en mindre streng innvandringspolitikk.

I USA kan man bli president, selv om man har skrytt av å ha bedrevet «pussygrabbing». I enkelte ungdomsmiljøer finnes det gutter som driver med «pussyslapping».

Usikre gutter som ikke vet hvordan de skal oppføre seg, bør få beskjed om at klåing slett ikke øker sjansene hos jentene. Spørsmålet er hvem som skal lære dem det. Det er ingen lærdom å hente hos sinte, gamle menn. Når guttene får tenkt seg om, forstår de kanskje at det er smartere å høre på jenter som Selma.