Ble ønsket velkommen til skolen med sang om sex

Det er første skoledag i Trondheim. Ansatte og elever strømmer til felles samling i skolegården. Store høyttalere pumper popmusikk ut i den fuktige morgenlufta. Skolen har valgt hiten «Despacito»til velkomst.

Barne- og ungdomsskoleelever klemmer hverandre etter en lang sommerferie – mens artisten Fonsi synger at han vil gå langsomt og forsiktig frem for å erobre drømmedama. Videre akkompagneres gjensynsgleden av mer direkte hentydning til sex. Flaggheisingen sammenfaller med at Fonsi fantaserer om en ekstatisk hyrdestund på stranda i Puerto Rico: selv bølgene lar seg rive med av det som foregår på land! Og mens rektor gjør seg klar til tale, fades «Despacito, suave suavecito» ut i trøndertåka.

Rektor sier at alle må ta vare på hverandre. Og hun oppfordrer både elever og ansatte til å bidra slik at «dette skal bli det beste skoleåret ever!»

Den populære «Despacito» synges på spansk. Det fordres imidlertid minimal språkkunnskap for å fange opp at sangen handler om sex. Om ikke annet gir musikkvideoen på YouTube en tydelig pekepinn. Budskapet er dårlig egnet til å ønske 7-15-åringer velkommen til et nytt skoleår. Det at barna ikke skjønner teksten er ingen unnskyldning for å servere dem voksenmusikk. Og skulle heller ikke de voksne ha fattet innholdet, er det om mulig enda mindre grunn til å trykke play.

Som mor til elever på barnetrinnet har jeg følgende oppfordring til ansatte i grunnskolen og på SFO: spill musikk beregnet for barn og unge – gjerne på et språk alle forstår. Det kan bidra til å gjøre dette skoleåret til «det beste ever».