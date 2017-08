Jakten på sistegangsvelgerne

Saken oppdateres.

Fredag skal etter planen sofaparet Jonas Gahr Støre og Gro Harlem Brundtland koseprate under ledelse av tidligere NRK-profil Anne Grosvold i Trondheim. Starten i Oslo for et par uker siden var på mange måter en suksess i lys av oppmøtet og stemningen.

På Youngstorget i Oslo nylig dukket det opp en knallrød campingvogn og en gammel Amazon. Pluss Støre, Brundtland og Giske, og veteranene Yngve Hågensen, Thorbjørn Berntsen og Thorvald Stoltenberg. Det ble bare et pressearrangement med Gro, gubbene og Støre. Det var ikke en gammel stokk å se, med unntak for den Thorvald Stoltenberg hadde med seg. Han er blitt 86 år, går med stokk og har vært med på 28 valgkamper. Han har tro på Jonas, men savner Jens i valgkampen.

LES OGSÅ: Høyre og Ap jevnstore i to målinger

Ap-leder Støre trenger drahjelp der det er å hente. Enkelte målinger er nå helt nede på knapt 25 prosent. I gjennomsnitt ligger partiet rundt 30-tallet. Påfunnet med å engasjere veteranene er ikke nødvendigvis så dumt. Det kan i hvert fall gi litt politisk underholdning på sidelinjen.

Faren for at det blir mer som et klapp på skulderen er stor. Men med rundt en million velgere over 60 år, og med eldreomsorg som et sentralt tema, kan det kanskje funke. Som regel stemmer de eldre som de alltid har gjort. Lojaliteten blant Ap-velgerne har i mange tiår vært særdeles sterk. Nå er den svekket.

Ap-lederen har en nøtt å knekke for å bli statsminister. Den gamle LO-kjempen, Yngve Hågensen, sa det slik da han her om dagen ble spurt om Støres gjentatte uttalelser om at døra til KrF alltid står åpen: Da må noen for svingende få ordnet den døra.

Yngve Hågensen og Thorbjørn Berntsen holdt rundt hverandre på vei til den røde campingvogna på arbeidernes torg i Oslo. De har en god tone, snakker samme språk og legger ikke så mye imellom. Berntsen var ikke ønsket som statsråd og Hågensen var ikke ønsket som LO-leder. Men Hågensen var LO-leder i tolv år. Han sørget for den største økonomiske reformen i nyere tid, Solidaritetsalternativet, som faktisk varte i ti år. Han er ønsket som foredragsholder landet rundt og fortalte at han hadde holdt minst 60 foredrag bare i år.

LES OGSÅ: Støre tror på et større Ap valgdagen

Berntsen, som også skal på politisk campingtur, ble som statsråd mer eller mindre parkert i Miljødepartementet. Der satte fagforeningskjempen fra Aker i gang med en rekke store miljøprosjekter som stort sett havnet i skuffer og skap. Dem kunne Høyres Børge Brende plukke opp og iverksette da han ble miljøminister. Berntsen hadde lagt til rett for mer og bedre miljøpolitikk enn Ap-makta likte.

Uten Gro hadde Støre aldri vært der han er i dag. Hun brakte ham inn i politikken fordi han var og er blant de mest skarpskodde og beleste - på mange språk - og med en akademisk stil selv akademikere kan misunne ham. Kanskje noe av problemet nå at han er for flink, for akademisk?

For noen år tilbake kom Støre til Stortinget i en så skrukkete dress at alle trodde han hadde sovet med dressen på. Og det hadde han jo i et fly fra Paris. Trolig lignet Støre mer på en arbeider da enn nå, selv om han i valgkampen noen ganger har tatt på seg en rødrutet skjorte som minner om Haakon Lie. Ellers er han i dag en strøken mann, som en god sønn av det rike borgerskap.

LES KOMMENTAREN: Begge viser seg fra sin beste, men akk så kjedelige side

Det er noen nostalgiske linjer som henger over valgkampen, selv om Gro-tiden så til de grader er forbi. Gro som velgermagnet er ikke gitt. Alle har sin tid. Gro vant aldri valg, men makten skaffet hun seg.

Politikkprofessoren i Bergen, som også er Ap-mann, Frank Aarebrot, har ikke tro på at veterankampanjen vil gjøre susen. Men mange har satt seg i sofaen og mange er nok i tvil.

Det er politikken som teller, men en rød sofa, en gammel Amazon og en knallrød campingvogn er jo et artig påfunn. Om ikke annet.

LES KOMMENTAREN: SV spiller poker om makta