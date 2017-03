Evnen til lek og vennskap er viktig for å lykkes i livet

Saken oppdateres.

Barnehagedagen markeres i mars hvert år, første gang i 2005. Det er en årlig markering der barnehagene åpner dørene for andre for å vise og synliggjøre barnehagens aktiviteter der lek, læring, danning og omsorg er grunnleggende. Dagen markeres i mange barnehager landet rundt, og er blitt en tradisjon i store deler av Barnehage-Norge.

Det er fremdeles stor uvitenhet om hva barn får oppleve og erfare i barnehagen og hvordan man best legger til rette for små barns utvikling og trivsel. Barnehagedagen bidrar til å øke forståelsen for barnehagens innhold, de ansattes arbeid og hva som skaper en god barnehage.

Årets tema er barnehagens arbeid med lek og lekens betydning for barns vennskap. At barnehagen skal legge til rette for barns lek framgår tydelig i barnehageloven og barnekonvensjonen som slår fast at barn har rett til å leke.

Leken og det å ha noen å leke med, er det som barn selv sier er viktigst for å trives. Slagordet denne gangen er derfor: «Vi vil leke».

Barna forteller til forskere som spør, at det viktigste for deres trivsel i barnehagedagen er å leke og det å ha venner å leke med (Rapport: Hele barnet, hele løpet; Mobbing i barnehagen, 2015). FNs barnekonvensjon slår fast at barn har rett til å få leke.

At barnehagen skal legge til rette for barns lek framgår også tydelig i barnehagelovens formål: Barnehagen skal i samarbeid med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og LEK, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Det foregår masse godt arbeid med lek og vennskap i barnehagene i Norge. Debatten om barnehagens innhold viser at det er behov for at vi synliggjør lekens betydning, ikke bare som et middel for læring og utvikling, men også som barns naturlige uttrykksform.

Utdanningsforbundet ønsker ikke en innsnevring av læringsbegrepet i barnehagen. Vi mener at læringsbegrepet må defineres bredt, og at kompleksiteten og helheten i barnehagens oppdrag og oppgaver må ligge til grunn for de utdanningspolitiske valgene som tas. Hvis ikke kan utdanningens formål erstattes av et overdrevent fokus på resultatmål for barnets tilegnelse av kunnskaper, ferdigheter og kompetanse innenfor relativt avgrensede områder. Verdiene menneskeverd, åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet som løftes fram i barnehagens formål, er ikke kunnskaper, ferdigheter eller kompetanser som kan innlæres på individnivå. Det er verdier som skal gjennomsyre fellesskapet som utdanning i barnehagen skaper hver dag, her og nå, og som bidrar til å ruste barna for framtida.

«Lek er den mest dominerende form for virksomhet», sier Ole Fredrik Lillemyr i en rapport bestilt av Fylkesmannen om lekens betydning.

Leken er en grunnleggende menneskelig aktivitet, som stimulerer og interesserer. I lek gjør barn erfaringer. De utforsker, prøver ut, får kunnskaper og utvikler selvtillit. Barn sosialiseres gjennom leken og utvikler en beredskap for læring og utvikling.

I følge rapporten «Barns trivsel og medvirkning», står det at «det å få delta i lek og få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen og i samhandling med hverandre legges grunnlaget for læring og sosial kompetanse». Studien, som er laget av NTNU samfunnsforskning på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, er en av få studier her i landet som spør barna direkte om deres egen oppfatning av trivsel og medvirkning i barnehagen.

Forskning viser at barns evne til å etablere vennskap er nært knyttet til deres lekkompetanse. Det er med andre ord mye læring som skjer i lek.

Å leke og få venner er derimot ikke noe som alltid kommer av seg selv. Det trengs en kompetanse for å kunne bidra i lek på lekens premisser og de som ikke klarer å innordne seg lekens regler og kriterier, faller ofte utenfor.

Om barnet har evnen til å leke og skaffe seg venner har det forstått kriteriene for suksess i livet. Da har de lært seg den sosiale kompetansen som trengs for å fungere bra i et samfunn.

Lek er arbeid i barndommens rike, mener Margreth Olin i sin nye dokumentarfilm «Barndom», som nylig hadde premiere. Filmen viser oss hva som foregår mellom barna, hvordan de responderer på og reflekterer over sine opplevelser når de leker, snakker, krangler, fantaserer og lærer av hverandre. De er ikke små voksne. De er mennesker som vokser.

Formålet med Barnehagedagen er å synliggjøre hva barna får oppleve, erfare og lære i barnehagen. Fortsatt er det mange, både politikere og andre, som ikke har god nok kjennskap til innholdet i det pedagogiske arbeidet i barnehagene. Det håper vi Barnehagedagen kan bidra til å gjøre noe med.

I dag feires Barnehagedagen i barnehager over hele landet. Gratulerer til alle barn og voksne i barnehagen!

