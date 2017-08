Rapport fra sommerens sykkelturer i Trondheim og Oslo

(maksimalt 2800 tegn inkludert mellomrom, men korte innlegg har større sjanse for å bli publisert):

(maksimalt 2800 tegn inkludert mellomrom, men korte innlegg har større sjanse for å bli publisert):

Hanna (26) gir treneren et luksusproblem på strek

Jenny Langlo dykket i et basseng som 15-åring. Siden har det aldri vært stille.

Her er alle overgangene i Eliteserien

Dette kan bli mulighetene for et nytt Norske Skog

Føler at jeg nærmest drukner i folk som vil presse på meg privatlivet sitt

Saken oppdateres.

Jeg var på ferie i Oslo i over en uke i sommer og syklet mye i denne flotte byen. Det var flott vær, ferietid, men selvfølgelig full fart på biler, buss, tog, T-bane og mange gående. Hvor var syklistene?

Jeg benytter sykkelen også mye i Trondheim. Som politiker og ikke minst konkurransemenneske begynte jeg å sammenligne sykkelbyene Trondheim og Oslo.

Begge byene har store ambisjoner om å legge til rette for sykkel som det foretrukne transportmiddel.

Begge har en plan om at sykling skal utgjøre 15 prosent av transporten som foregår i byene innen 2025. Trondheim leder med 8–9 prosent i dag og Oslo har 5-6 prosent ifølge reisevaneundersøkelsen som er foretatt av Transportøkonomisk institutt (TØI).

Les også: Disse gang- og sykkelveiene skal rustes opp i høst

Jeg benytter ikke bare sykkelen til bysykling, men trives godt i Bymarka eller Estenstadmarka. Jeg ble misunnelig på oslobeboerne, da jeg enkelte dager tok turen til Nordmarka. Her var det mye bedre stier for gående og syklende enn hva vi er vant til i Trondheim. Det var jammen bra at vi i Bystyret i juni bevilget ekstra penger til dette formålet i Trondheim, det trengs!

Jeg prøvde meg på sykling langs de trafikkerte hovedfartsårene som Ring 1 og 2 og i Groruddalen på riksvei 4. Det var lagt til rette for sykling langs disse bilveiene, men noe fortauskjøring må praktiseres for at det skal være trygt å komme frem. Bilene har høy fart og det er litt skummelt å sykle.

Dette er nok den største hemskoen for at Oslo skal bli en attraktiv sykkelby. Fortauskjøring burde vært forbudt! Det er de gående som skal benytte dette arealet uten å bli skremt eller «bjelles» på av hurtigkjørende syklister.

I Trondheim har vi også utfordringer med trange veisystem som ikke finner plass til de syklende annet enn på fortauet, men ekspressykkelveien som er bygd på Lade er oppskriften til trygg og behagelig sykling.

I Midtbyen i Trondheim og i sentrum av Oslo finnes det største potensial til å få flere reisende fra bil til sykkel.

Les også: Bilistene i Trondheim har lært. Men har syklistene lært?

Men kjære Statens vegvesen, som jeg innimellom kaller for «bilvesen», gi oss trafikkregler, skilting, oppmerking og ikke minst lysregulering som gjør oss syklister til lovlydige trafikanter.

I Innherredsveien i Trondheim prøver vi nå med egne lyssignal og skikkelig oppmerking. Dette er fremtiden, men da må vi altså legge tøffe begrensninger på bilkjøringen og ikke minst antall biler.

Mange røde sykkelveier er det også i Oslo. Men med den mengde biler, busser og trikker som skal gå rett tett innpå syklistene, så blir det ubehagelig og farlig. I veikryssene må du som syklist i Oslo pent nødt vente på et par grønne menn for å kunne svinge til venstre.

Jeg har også brukt sykkel i København og det er her denne byen har sitt store fortrinn med sykkelveier som er merket i kryssene og egne lyssignal. Dette må på plass i alle våre byer som har ambisjoner om større sykkelbruk. Nasjonale regler må på plass og et spørsmål til samferdselsministeren må bli: Når skal du legge frem lovforslag som gjøre sykling i bysentrum enklere og tryggere?

Opptatt av debatt? Les også: Feige lag i kampen om campingturistene

Bysyklene i både Trondheim og Oslo er et fantastisk tiltak: Enkelt, solid og turistvennlig! Jeg har ikke brukt bysyklene i stor grad i disse byene, da jeg har tilgang til privat sykkel her. Men i andre byer, som for eksempel Liverpool, var det en ren fornøyelse.

Til dere som skal på fotballtur utover høsten: Lei en sykkel, sykle langs det gamle havneområdet og se hvordan byfornyelse kan gjennomføres. God fornøyelse!

Jeg håper Oslo lykkes med sine mål, men må nok si at de må få flere restriksjoner på den aggressive bilbruken og kjøreadferden som foregår. I tillegg har de et fantastisk kollektivtilbud som betyr at det er unødvendig for innbyggerne å tenke annerledes enn i dag. Vi er misunnelig! I Trondheim har vi høye mål på dette området også, metrobussen er første steg.

Trondheim bør vinne denne bykampen! Noen tiltak er klart nødvendig utover det jeg har nevnt hittil.

I Olav Tryggvasons gate er det politiske vedtak på at bilen skal bort. Her skal vi etablere en miljøgate for gående, syklende og kollektivtrafikken. Nå er det på tide å gjennomføre!

Syklistenes forhold i Byåsveien er en skam. Når kommer den nye løsningen? Den er bestilt av bystyret!

Mer debatt: Yo! Adressa! Hva skjera? Rundt 20 klikksaker om Williams-konserten sier sitt

Sykkelparkeringen er lovt forbedret. Jeg tror alle erkjenner at dagens opplegg og planer ikke holder mål. Det må opprettes flere, enklere og sikrere parkeringsplasser for sykkelen. Vi skal tross alt øke fra dagens 50.000 til 100.000 daglige sykkelturer i Trondheim.

Det er sunt å sykle og som helsetiltak burde man satset enda mer. Både for dem som tråkker med egne krefter og de som vil ha en hjelpemotor (elsykkel).

For bymiljøet er sykkel kjempeviktig. God luftkvalitet, lite støy og lite bruk av areal er tre faktorer som øker attraktiviteten for Midtbyen.

Billigere blir det også: Mange hevder at vi bruker mange penger på en liten gruppe som sykler, men husk at det er bare 10 prosent av de reisende i Trondheim som bruker buss og trikk. Altså bare marginalt flere enn de syklende.

Men det er bilen det brukes mest penger på. Den må nå vike litt for at Trondheim skal bli en enda bedre by å bo i.

Hør våre kommentatorer snakke om kristne verdier, norsk og trøndersk kultur og litt valgkamp. Gjest: Ingvild Kjerkol (Ap)

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter