Når barnevernet blir en hjelpende hånd

Ingen områder er omgitt av så sterke konflikter som når samfunn står mot foreldre i barnevernssaker. Barnevernet gjør en uvurderlig jobb og utsettes ofte for urimelig kritikk. Når barnevernet griper inn i en familie, reiser det tvil om foreldrenes omsorgsevne. Det rokker ved noe grunnleggende i foreldres selvbilde når det antydes at de kanskje ikke er gode foreldre.

Det er derfor ikke rart at det noen ganger blir hjerteskjærende konflikter. Derfor er det ekstra grunn til å applaudere når det kommer en god nyhet fra barnevernet. Adresseavisen fortalte tirsdag en solskinnshistorie fra barnevernssektoren.

I et prøveprosjekt blir konfliktnivået redusert ved at partene snakker sammen og blir enige. Det vanlige har vært omsorgsovertagelser vedtatt av fylkesnemnder etter høringer som minner om en rettssak.

Selvfølgelig hjelper det å snakke sammen. Samtaleprosesser, som det kalles, er først og fremst ment å løse enkeltsaker. Vi håper dette også kan endre barnevernets mildt sagt dårlige omdømme, slik at flere foreldre ser på etaten som en medspiller, og ikke som en motstander.

Barnevernet er ment å være til hjelp, men blir altfor ofte sett på som en fiende, en skummel representant for myndighetene. Denne oppfatningen er ikke alltid foreldrenes skyld. Dårlig håndverk fra barnevernet er også årsak til noen av konfliktene. En undersøkelse i Dagbladet viser at ledere i barnevernet mener at deres medarbeidere ofte blir truet og at sosiale medier har gjort det verre. Trusler og sjikane mot ansatte i barnevernet er selvsagt totalt uakseptabelt, selv om det offentlige systemet kan ha gjort en dårlig jobb.

Det er ikke verdens undergang for foreldre å ha behov for hjelp i en kortere eller lengre periode. Og det sårer ikke annet enn egen stolthet hvis barnevernet av og til må be om unnskyldning. Vanskeligere er det faktisk ikke.

Barna er hovedpersonene i barnevernssaker, og av hensyn til dem, er det viktig at barnevern preges av ord som samtale, tillit, støtte og hjelp.