Borgerlig kupp sikrer godsterminal

Saken oppdateres.

Selv uten å spekulere for mye, er det grunn til å tro at enkelte rødgrønne politikere irriterer seg over at det er en blå regjering og et borgerlig stortingsflertall som sørger for store samferdselsutbygginger.

I Trøndelag har regjeringen lagt til rette for å ruste opp E6 for 26 milliarder kroner. For en uke siden slapp regjeringen og støttepartiene nyheten om flere vekslingsspor og elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen. Dette arbeidet har en prislapp på 3,6 milliarder kroner. I en velregissert PR-plan, der gode samferdselsnyheter strøs utover landet, kom turen onsdag til første byggetrinn av ny godsterminal for Midt-Norge. Det vil koste 1,8 milliarder kroner. Det må gjerne komme flere nyheter i samme gate.

Til de rødgrønnes forsvar kan det innvendes at de blå stikker hånden dypt ned i oljefondet for å betale moroa. Derimot kan misunnelige rødgrønne politikere ikke skylde på at planlegging har tatt så lang tid at sakene først nå er klare for politisk beslutning. Det har vært behov for nye veier, elektriske tog og vekslingsspor i mange tiår. Godsterminal er et kapittel for seg. Saken har vært tema for politikere og byråkrater i 30 år.

Derfor er det grunn til å glede seg over at det blir ny E6, at godsterminalen omsider skal flyttes fra Brattøra til Torgård og at det skal satses på jernbane. Hvis det er til trøst for rødgrønne som føler at de har gått glipp av en PR-seier, er det dessuten viktigere at dette blir bygd enn hvem som har æren for det.

Uavhengig av resultatet ved høstens stortingsvalg, er det avgjørende at satsingen på vei og tog fortsetter. Dobbeltsporet jernbane og andre byggetrinn på godsterminalen bør stå høyt på listen. Hvis gods og personer skal fraktes med tog, trengs også en storstilt satsing på langdistansestrekningene.

Det vil by seg mange anledninger for politikere som ønsker å sole seg i glansen av at de bygger landet.