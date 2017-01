Jeg er så lei av at alle sier jeg må ta meg sammen. Tror dere virkelig jeg vil være syk?!

Saken oppdateres.

Jeg er så lei av at alle sier jeg må «ta meg sammen», og at jeg må «prøve hardere».

Tror dere virkelig jeg VIL være syk?!

Jeg har vært igjennom mye, mye mer enn de fleste av dere noen gang må igjennom.

Bipolar

I en alder av 17 år har jeg bipolar lidelse. Ikke type en og heller ikke type to. Jeg har en avart av type to. Altså så mye verre å forstå seg på enn de to andre. Alt legene vet er at det ligner på type to, men at det ikke er det.

Jeg prøver! Ikke si at jeg skal ta meg sammen. Hadde det vært så enkelt, så hadde jeg gjort det fra starten.

Jeg skriver dette nå fordi jeg er lei. Vi kan ikke noe for det. Jeg kan like mye for at jeg er ustabil som jeg kan noe for om verden går under. Jeg er sterkere enn dere tror!

Mobbing

Jeg vil ikke sitte og se på at enda flere tar livet sitt som en konsekvens av det enkelte sier. Jeg er her og jeg vil kjempe med ALT jeg har.

Jeg er kanskje bare 17, men jeg er klar over hvor mye det sårer. Jeg VET hva ord betyr.

Etter sju år med mobbing på skolen og andre steder, vet jeg.

Vis forståelse

Jeg skriver dette direkte til debattredaksjonen i Adresseavisen og håper så inderlig at dette blir tatt opp.

Snakk med noen som har bipolar lidelse, IKKE med en annen idiot som tror han vet hvordan det er.

Jeg vet det er vanskelig å forstå. Vi ber ikke om at dere forstår heller. Vi ber bare om at dere viser forståelse. Vær så snill. Dette er en bønn fra oss alle!

Jeg legger ved e-post adressen min i Adresseavisens debattredaksjon, hvis noen ønsker å kontakte meg. Jeg er her for dere alle.

