Det sies at det er lov å tenke selv! Det gjør jeg også – og av og til tenker jeg at det skulle vært et slags «førerkort» for å skaffe seg hund.

Noen ganger tenker jeg også at det er under 50 prosent av alle som har hund, som skulle hatt det!?

Man gir etter for barns mas om å få hund, uten å ha tenkt skikkelig gjennom hvordan de skal angripe saken.

Hundeposene

Men det var de «velsignede» hundeposene jeg skulle angripe! Jeg tenkte at de helst skal brukes i tettbygde strøk, og kanskje i skiløyper?

De fleste har opplevd å få skiene tilsmurt i oppkjørte spor. Det er ikke alltid det passer å skifte spor for å unngå svineriet.

Men på gang- og turstier er det enkelt for hundeeier å få dyttet rusa ut fra stien – og det vil ikke ta så lang tid før det er tilbake til naturen.

Det er vel flere som ikke forstår at hundeposer skal henge i busker og trær i uker og måneder, når skitten kunne vært borte med bruk av sunn fornuft!?

Hundeskit på gangveien

Med den søte juletid friskt i minnet, der man henger diverse ting i trær – det er også lov til «å tenke sjæl» – hele året!

For ikke lenge siden gikk jeg på en gangvei, og like ved boligene her, lå det et helt lass med fersk hundeskit midt på gangveien.

DER burde hundeposen vært brukt!

Man kommer langt med sunn fornuft, og tanken på alle de som velger å ikke ha hund!

Skitt au!

