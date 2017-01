Saken oppdateres.

Adresseavisen forsøker å lage en gladsak ut av at Sivert Bjørnstad (FrP) hyller den såkalte Snåsamannen i forbindelse med hans 90-årsdag i Adresseavisen 2. januar.

Bjørnstad bør ikke ukritisk hylle personer som feilaktig hevder de kan helbrede kreft ved alternativ behandling, og Adresseavisen bør ikke la han slippe så enkelt unna med det.

Ikke likegyldig

Bjørnstad hevder at det er likegyldig hvordan pasienter blir friske. Det er feil.

Vitenskapelig bevist behandling utført og oppfulgt av kvalifisert medisinsk personale kan ikke sammenlignes med verken kjerringråd eller påståtte overnaturlige evner.

Det er ingen belastning av helsevesenet at man benytter seg av det, det er tvert imot hele formålet med et offentlig finansiert helsevesen.

Gå til legen

Dersom du er syk og trenger behandling bør du gå til legen, ikke Snåsamannen eller andre som hevder å ha overnaturlige evner eller tilbyr alternativ behandling.

Det er uforsvarlig av en stortingspolitiker å ikke ta avstand fra en person som hevder at han kan helbrede kreft ved hjelp av overnaturlige evner.

For det første er det ikke lov å fremsette påstander om at alternativ behandling har virkning mot konkrete sykdommer eller lidelser. Det kan i verste fall sørge for at alvorlig syke mennesker ikke får nødvendig legehjelp, i beste fall kan det gi dem falskt håp.

Det bør ikke Bjørnstad ta lett på og Adresseavisen bør ikke lage gladsaker av det uten å stille kritiske spørsmål.

