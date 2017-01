Vi bor i verdens beste land, men det er så utrolig mye sinne. Hvorfor er det sånn?

Saken oppdateres.

Lørdag 21. januar dro jeg opp i Malvikmarka med vår familie-hund.

Det var dårlig vær og som alltid lite folk på ranheimssiden av marka.

Vi har en koselig unghund av en vanlig selskapshundrase.

Turen hadde nettopp startet, ingen var å se og jeg slapp hunden så den kunne få springe litt. Den vandrer maks 10-15 meter rundt meg, så vi har alltid øyekontakt.

Joggende kvinne

Akkurat da kom en joggende kvinne rundt 40 løpende. Jeg ropte på hunden, men den synes som unghunder flest at det er koselig å hilse på folk.

Det var ikke vanskelig å se på ansiktet til damen at hun ble veldig sur og sint.

Hunden logret og hilste med å gå opp på to og satte forlabbene på leggen til vedkommende. Det hele varte i ti sekunder, for hunden merket fort at gleden ikke var gjensidig.

Sa beklager

Jeg sa beklager og damen mumlet noe og for videre sint som en olm okse. Etter 20 meter stoppet hun og brølte noe jeg ikke oppfattet, før hun sprang videre.

Både damen, hunden og jeg hadde derfor uflaks at vi skulle møtes slik at det forsuret turen for oss alle.

Jeg fortsatte turen og begynte å reflektere over denne situasjonen. Vi bor i verdens beste land, men det er så utrolig mye sinne. Bilister er sinte på syklister og omvendt, syklister på fotgjengere, denne kvinnen forbannet på meg.

Å sette ting i perspektiv

Ja, det var min feil som hadde hunden løs og at jeg er litt for slapp med oppdragelsen. Jeg vil likevel si til denne damen at hun bør sette seg ned å se Dagsrevyen for å prøve å sette ting litt i perspektiv.

Jeg vil garantere deg at i løpet av livet vil du oppleve ting som er mye verre enn å møte en glad hund, og hvordan vil det gå?

Lykke til videre.

