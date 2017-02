Vi ble stående i villrede, på vei til en begravelse, og lure på om bilen var stjålet

Saken oppdateres.

Flere beboere på Leuthenhaven i Trondheim, som parkerer langs Hans Hagerups gate, fikk mandag 6. februar bilene sine tauet bort og samtidig bøtelagt. Et privat kranbilfirma trengte store deler av Hans Hagerups gate, inklusive deler av parken, for å laste opp bygge- og stilasmaterialer. Kun ett skilt ble satt opp i enden av gata to døgn i forkant. Ingen av de berørte bileierne rakk å fjerne bilen før 07 mandag morgen, og ble dermed tauet bort.

Trondheim parkering har ikke gode nok varslingsrutiner når slike ting skjer. Vi sto parkert i den aktuelle gata. Vi betaler mange tusen kroner i året for retten til å parkere her.

Skulle i begravelse

I vårt tilfelle ble vi på tirsdag stående i villrede, på vei til en begravelse, og lure på om bilen var stjålet. Vi var fem stykker som i all hast og stress da måtte komme oss til Havstein kirke på annet vis. Noe som var en unødvendig belastning på en allerede trist dag.

Vi kjører ikke forbi stedet hvor skiltet sto når vi kommer ned Cissi Kleins gate og parkerer på hjørnet av parken. Vi fikk dermed ikke med oss at det skulle skje noe i gata grytidlig mandag morgen.

I tillegg til å få bilen tauet må vi nå også betale en bot for å ha stått på «parkering forbudt». Dette hører ikke hjemme noen sted!

Forhåndsvarsling

Hvorfor kan ikke eierne varsles i forkant, før Falck-bilen står der for å fjerne bilen, akkurat som det gjøres før den årlige vårpussen i gatene? Da sendes det ut SMS til alle som har soneparkering her, og det settes opp skilt i begge ender av gata. Teknologien/løsningen er med andre ord på plass hos Trondheim parkering. Det handler bare om vilje til å gjøre det.

Når vi klager på borttauinga får vi beskjed om at det ifølge loven er nok med ett skilt i fartsretningen, og «egentlig trenger vi skilte bare én dag før». I tillegg får vi beskjed om at det er bileiernes plikt å sjekke en gang i døgnet om det har kommet opp nye/midlertidige skilt, så de har «sitt på det tørre».

Det er vår skyld at vi ikke så det ene skiltet som var satt ut i den enden av gata hvor vi ikke kom kjørende. Ett skilt er kanskje riktig sett fra en regelrytters side, men for oss som bruker soneparkeringen er det ikke godt nok. Når Trondheim parkering ser at det er flere mulige måter å komme til de aktuelle parkeringsplassene på, foreslår jeg at de heller prøver å se ting fra sine kunders perspektiv og tenke «hvordan kan vi få skiltinga til å fungere best mulig for dem som parkerer langs denne gata?» i stedet for å blindt forholde seg til lovens bokstav. Det kalles «å yte service».

Dobbel straff

Ifølge parkeringsforskriften skal eier og fører av motorvogn så snart som mulig varsles ved borttauing, også om hvor bilen er ført. I vårt tilfelle var mobilen utladet akkurat den morgenen Falck-bilen kom, og vi fikk derfor ikke med oss oppringingen kl. 07 om morgenen. Vi fikk ikke beskjed om hvor bilen var ført før vi troppet opp på Trondheim parkerings kontor.

Det føles som en straff for noe vi ikke har gjort – faktisk en dobbel straff – når vi ikke bare må betale for å få bilen vår tilbake, men også får en bot i tillegg. Hadde det blitt sendt ut en SMS en dag eller to i forkant, og det var satt ut noen godt synlige skilt, hadde det ikke blitt behov for borttauing.

Jeg ber Trondheim parkering tenke over sine rutiner, og bruke de løsningene de faktisk allerede har for å varsle bedre. Så slipper vi som har soneparkering å bli påført flere tusen kroner i utgifter fordi vi ikke så det ene skiltet som sto i enden av gata.

