Flaggene forsvinner i løpet av natta. Snorene dingler hjelpeløst og forlatt. Trist!

Saken oppdateres.

Trondheim har i løpet av året mange arrangement som det bokstavelig talt er hyggelig å flagge – det ser vi på Elgeseter bru.

En flaggborg som viser hva som skjer: RBK-kamp, Byåsen IL skal spille håndballkamp, et jubileum, UKM, Olavsfestdagene, Nor-Fishing/Aqua Nor, UKA, ISFiT – for å nevne noen få av de mange trivelige, miljøskapende og profilerende begivenhetene gjennom et år.

14 flaggstenger på hver side av brua, sammen med den vindtrekken som nesten alltid er der, sørger for at 28 flagg vaier med tydelig beskjed om hva som skjer i byen.

Les også debattinnlegget: Som vekter i tolv år har jeg fått et ubehagelig innsyn i hva unge spiser i langfriminuttet

Så skjer det igjen

Vi som er så heldige at vi ofte spaserer over brua, har følelsen av å gå gjennom en flaggborg av fargerik glede. Nesten hver uke er det noe som skal markeres med en festlig flagrende påminning. En påminning mange får med seg. Trivelig!

Og så skjer det igjen og igjen – nå sist under studentenes internasjonale festival ISFiT, verdens største i sitt slag, som startet i slutten av forrige uke:

Etter to døgn er en tredel av flaggene borte. To døgn til, så er neste tredel borte.

Flaggene forsvinner i løpet av natta. Flaggstangsnorene dingler hjelpeløst og forlatt. Et og annet flagg er igjen.

Les også Signert-kommentaren: Full texas i underlivet

Hvem er de kleptomane?

Da jeg passerte i dag, onsdag, var det tre flagg igjen på østre side, fem på vestre. Det er ikke slik en skal få det med seg. Trist!

Hvem er de kleptomane som aldri kan la flaggene få henge i fred til arrangementet er over? Som må sikre seg en suvenir – hva de nå skal med den. Neppe for å henge det opp i egen flaggstang.

Kjære flaggkleptomane: Kan dere ikke la være å tuske til dere flaggene? La dem få henge i fred og spre den fargerike flagrende gleden over at vi bor i en by der det skjer så mye spennende – og at vi kan bli påmint det så lenge arrangementet varer.

På forhånd takk!

Hør våre kommentatorer snakke om Senterpartiet, DDE-Bjarnes Nav-kritikk og mykporno på kino

Les flere debattinnlegg på adressa.no/meninger

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter