«De kaller voksne for vanlige kunder, mens skoleelever må stå i kø»

Jeg er en elev på Rosenborg skole, og i det siste har Rema 1000 på Rosenborg begynt med et køsystem for elever på grunn av oppussing av hovedbutikken.

De kaller de eldre kundene for vanlige kunder, mens elevene må stå i kø. Jeg er ikke sikker, men har de lov til å gjøre dette?

Å forskjellsbehandle kunder på den måten synes jeg ikke er greit. Elev eller pensjonist, ingen eller alle bør stå i kø.

Fast kunde

Jeg har handlet på Rema 1000 hundrevis av ganger, og jeg liker ikke å måtte stå i kø, mens moren min eller faren min bare kan gå rett inn og få prioritet.

Mange elever tar med seg penger til Rema 1000 for å kjøpe mat- og drikkevarer til lunsjen, men Rema prioriterer eldre kunder fremfor elever.

Slik det er nå, så er det bare noen få elever som kan slippe inn om gangen, og det fører til at det blir lange køer. Det er ikke bare meg som har et problem med dette. Klassekamerater og elever jeg ikke engang kjenner blir irriterte og sure.

Hang seg på bestemora

Vi som er elever på Rosenborg skole er kanskje de ivrigste kundene Rema 1000 på Rosenborg har, men noen har altså bestemt at de med mer penger i lommene bør bli prioritert framfor oss.

En dag sto jeg og noen kamerater i kø, og plutselig kom bestemoren til kompisen min for å handle.

Kompisen min kunne henge seg på henne inn til Rema. Hun trengte ikke å stå i kø, mens vi måtte sitte enda lenger og vente.

Dette er ikke den Rema 1000 jeg kjenner. Det er feil å forskjellsbehandle folk på denne måten.

