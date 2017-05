Miriam (8) får ikke lære å snakke med lillesøsteren

Saken oppdateres.

27.01.2017 sendte regjeringen ut en pressemelding hvor det står: «Søsken skal få tegnspråktilbud». Det var stor jubel i heimen da vi så denne overskriften.

Det var nemlig gått ett og et halvt år siden lillesøster Aurora hadde kommet til verden, og ett år etterpå fikk vi vite at hun faktisk hadde blitt født helt uten hørsel. Storesøster Miriams ønske var å lære seg tegnspråk sammen med henne, men det fantes ikke noe kurstilbud for søsken. Miriam på åtte år føler derfor ikke at hun får lære seg tegnspråk.

Skrev brev

Da det ble satt i gang en stor aksjon for å stoppe nedleggelsen av tilbudet som søsken i Sør-Øst (i og rundt Oslo) får, ble Miriam engasjert. Og haugevis andre barn i Norge. Aftenposten hadde et nydelig innslag på vegne av en annen storesøster, Amelie. Kongen fikk hundrevis av brev fra søsken til hørselshemmede. Miriam skrev et nydelig brev, som hun sendte til kunnskapsminister, konge og Statped, det statlige organet for spesialopplæring, og en underskriftskampanje ble satt i gang.

Det ble vanskelig å forklare svaret fra Torbjørn Røe Isaksen, der det kort fortalt står at tilbudet finnes i Oslo, og vurderes utvidet til resten av landet. Denne vurderingen har pågått i omtrent et tiår, etter det vi har kjennskap til. Sakkyndige rapporter er blitt skrevet av Statped-ansatte. Disse har beskrevet det store behovet for søskenopplæring, og dette behovet har ikke blitt møtt med midler fra sentralt hold.

Familier splittes

Vi har gode kontakter innad i Statped som forteller at det ikke er sendt noen signaler om at det skal komme verken vurdering eller midler til søskenopplæring i Midt- eller Nord-Norge. I mellomtiden vokser tegnspråklige barn i hele landet fortsatt opp uten å kunne snakke med sine søsken. De ender ofte opp med å slite psykisk under og etter oppveksten, og familier blir splittet fordi de ikke kan snakke med hverandre.

Aurora får lære tegnspråk gjennom sine egne rettigheter til tegnspråkopplæring. Men lille Aurora lærer seg et språk, som hun må snakke med seg selv. Vi foreldre får dra på kurs, men Miriam får ikke bli med.

Må man bo i Oslo?

Ingen av vi voksne er tegnspråklige eller har mulighet til å lære bort et språk som vi ikke kan, til Aurora sine søsken.

Nei det finnes ikke noe tilbud, ikke engang noe vi kan betale egenandel for.

Skal retten til å snakke med sin søster og sin bror under oppveksten bare finnes i en del av Norge?

Må man bo nærme makta for å få tilgang til så viktige ting for sine barn?

