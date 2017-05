Saken oppdateres.

«Han misliker deg fordi du er feminist.» Dette var det noen som fortalte meg for noen dager siden. Enkelte folk synes altså ikke noe om meg, fordi jeg ønsker likestilling.

Jeg ble satt ut da jeg hørte det. Ikke såret, men satt ut. Jeg lurer på hva som får en 13-åring til å si noe sånt.

Man kan gjerne være uenig i min mening om at likestilling er bra, det er litt rart synes jeg, men det er greit. Man har ikke alltid de samme meningene om ting, og det er helt greit det. Men det at en trettenåring sier at han misliker noen fordi de ønsker likestilling mellom kjønnene er ganske så sykt og rart.

Hater ikke menn

Feminisme er ikke å hate menn. Tvert imot. Feminisme handler om at man skal ha de samme mulighetene, uavhengig av om man er mann eller kvinne.

Jeg ønsker at når jeg skal få meg jobb, så skal jeg ikke behøve å tenke på at de mannlige kollegaene mine kanskje får mer penger for det samme arbeidet som jeg gjør. Jeg ønsker at kvinner ikke skal være redde for å velge mer «maskuline» yrker fordi man er redd for at man blir sett ned på. Jeg ønsker at kvinner skal få gå med hva de vil uten å bli seksualisert, og sett på som et slags leketøy.

Disse problemene opplever kvinner over hele Norge hver eneste dag. Ja, Norge er veldig likestilt sammenlignet med andre land, men vi har fortsatt en hel del å ta igjen.

Klyper i rumpa

Jeg går i åttende klasse, og jeg opplever både «klåing» og ulike hersketeknikker nesten hver dag. Det skjer ganske så ofte at gutter kommer opp til meg og klyper meg i rumpa, eller «uheldig» skumper borti puppene mine. Veldig få gutter tror jeg vet dette, men dette er seksuell trakassering.

Vi jenter opplever dette så ofte at vi nesten ikke tenker over det mer, og det er utrolig trist. Min kropp er min kropp, og det er ikke slik at gutter skal ha fri tilgang på den.

I tillegg får jeg virkelig høre det når jeg forteller meningen min. «Du er en sånn sint feminist du» eller «Oi, du virker ikke så dum til å være jente» er eksempel på kommentarer som jeg hører av og til på skolen. Dette er ikke greit. Jeg skal få lov til å si det jeg vil uten at folk skal synes at det er noe rart med det.

Mer å jobbe med

Jeg kan konkludere med at Norge er et ganske utviklet land, men at vi har en del å jobbe med fortsatt.

Kvinner må jobbe for både kvinner og menn, men det er jammen viktig at gutter og menn engasjerer seg mer i dette også!

Jeg håper at enda flere enn til nå fortsetter å jobbe for denne saken, og at enda flere lærer seg hva feminisme står for. Da tror jeg vi ganske fort blir mer likestilt enn vi er nå.

