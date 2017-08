Saken oppdateres.

Hvorfor tror noen at det er noe «feil» med mennesker som har en funksjonshemning? Hvorfor mener noen at vi må kureres, aborteres, ekskluderes og diskrimineres?

Hva er det som er «feil» egentlig? Vi er jo bare annerledes. Akkurat som alle andre mennesker. Akkurat som du er annerledes enn dine venner, medelever, arbeidskolleger, naboer eller familiemedlemmer.

På Norges Handikapforbunds (NHF) landsmøte er det akkurat like forskjellige mennesker som på ethvert annet politisk møte, arbeidsmøte eller folkemøte. Der har vi ulike religiøse overbevisninger, ulik legning, ulik familiesammensetning, ulik utdannelse og ulike meninger.

Les også: Jeg er lykkelig og ville ikke vært livet jeg har levd med diagnosen foruten

Ser bare flotte mennesker

Men de fleste av oss har altså, ifølge noen, en feil. Eller vi har et barn med feil – en ektefelle, en søster, bror, mor eller far som har en feil!?

Jeg kan ikke se den feilen. Jeg ser bare mange flotte, engasjerte kvinner og menn som ønsker å gjøre sin kommune, sitt land, verden, til et bedre sted å leve for alle mennesker. Burde ikke en slik innstilling og et slikt pågangsmot, et slikt liv feires, beundres og bejubles?

I stedet er det altså noen mennesker som helt seriøst mener at disse flotte folkene bør utryddes. At verden ville blitt et bedre sted om de ikke hadde eksistert. At «alle andre» ville fått et bedre og lettere liv om vi ikke var blitt født.

Opptatt av debatt? Les også: Vi ville oppleve følelsen av villmark ein siste gong før området blir ødelagt

Det perfekte

Hvilken verden er det vi ønsker oss da? En verden der alle mennesker er perfekte. Der vi designes før fødselen slik at vi blir perfekte kvinner og menn, akkurat slik som eliten mener at det perfekte mennesket skal være. Hvem bestemmer hva som er perfekt? Hva og hvem er det som bør utryddes?

Dersom man med en enkel test kan finne ut alt om et menneske før det blir født, hvem er det da som bør regnes som «feil»? Hvor stopper denne grensen for hva som er feil? Kan og bør vi gripe inn dersom barnet har feil kjønn, feil hårfarge, feil IQ, feil legning eller feile gener? Skal vi gå enda lenger og også tillate aktiv dødshjelp, slik at vi blir kvitt alle eldre, alle som blir skadet eller syke, alle med feil politisk overbevisning, feil religion, feil inntekt eller feil livsstil? Blir det da en perfekt verden? Er det et slikt samfunn vi vil ha?

Mer debatt: Yo! Adressa! Hva skjera? Rundt 20 klikksaker om Williams-konserten sier sitt

Har en bønn

Det finnes allerede i historien mennesker som har forsøkt å skape en slik verden. Ettertiden har fordømt dem som diktatorer, terrorister og som gale og/eller syke mennesker. Bare navnene deres får det til å gå kaldt nedover ryggen på de fleste av oss. Deres verdensbilde omtales som et skrekkscenario og et terrorvelde.

Likevel har altså noen av ideene deres fått fotfeste hos noen mennesker også i dag. I vårt trygge, frie, demokratiske land.

Kjære medmenneske, jeg har en bønn til deg. I stedet for å lete etter feil og mangler hos andre, vær heller glad for at vi er forskjellige! At vi er født ulike og både ser og høres forskjellige ut. Det er det som gjør oss til mennesker.

Vi har sannsynligvis alle sammen en eller annen «feil». Synlig eller usynlig. Men det betyr ikke at det er noe feil med oss alle sammen. Bare at vi er forskjellige. Heldigvis!

Hør våre kommentatorer snakke om kristne verdier, norsk og trøndersk kultur og litt valgkamp. Gjest: Ingvild Kjerkol (Ap)

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter