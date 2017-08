Jeg regner med at bilkøen står som i alle syv årene jeg har jobbet på Aqua Nor

Saken oppdateres.

I perioden 15.–18. august er Klostergata et symbol på svakt lederskap, Rita Ottervik. Nedsiden ved lokaliseringen til Trondheim Spektrum på Øya ser vi hvert år under Aqua Nor.

Havbruksmessen i Trondheim er sparket i gang og det forventes omkring 20.000 besøkende. Et massivt arrangement som sørger for at byen kan ta pulsen på oppdrettsnæringen, og dermed være med på den rivende utviklingen som er ventet i norsk havbruk i årene som kommer.

Byen opplever ringvirkninger som fullbookede hoteller med gjester som legger igjen penger i et kundesviktet Midtbyen.

Les også: Anbefaler folk som skal til Trondheim å leie hotell på Gardermoen og dagpendle

Les alt om Trondheim Spektrum her

Vanskelig å gjennomføre

Denne økonomiske godbiten blir dessverre vanskeligere å gjennomføre i fremtiden. Da Rita Ottervik besluttet på autoritært vis å lokalisere nye Trondheim Spektrum, lukket hun ører, kastet kartet og marsjerte i blinde retning planleggingsbordet.

«Å si vær så god Bergen, er uaktuelt. Fiskerimessa skal fortsatt holdes i Trondheim» sa ordføreren i april 2016, og fulgte videre opp med at «ingen andre alternativer enn Nidarø er realistisk og økonomisk mulig».

Første sitat er samtlige rasjonelle trøndere enige i, men Rita Ottervik valgte å se bort fra det viktigste punktet hva gjelder arrangement av en slik størrelse: Logistikk.

Unn deg denne fine teksten: Gutten kikker bort på sin bestemor: «Hvorfor har du så mange streker i ansiktet?»

Kronglete å rigge opp

Sagt på en nøktern måte blir det relativt kronglete å rigge opp, samt avholde, arrangement med én bilvei inn til området. Den eneste hovedpulsåren til Spektrum er Klostergata, altså en tettbygd boliggate.

I skrivende stund regner jeg med at bilkøen står fra Trondheim Spektrum til enden av Klostergata ved St. Olavs hospital, slik den har gjort i alle de syv årene jeg har jobbet under Aqua Nor.

Samtidig må vi dessverre erkjenne at en beslutning fattet fra øverste etasje i rådhuset har en tendens til å høres feiende flott ut, men faller ofte gjennom i praksis. Påstanden om at en lokalisering på Øya er viktig for livet i byen er rimelig. Likevel er det vanskelig å forsvare at lokaliseringen er flatterende for beboere i mer perifere geografiske områder.

Opptatt av debatt? Les også: Rosa hamburgere – er det så farlig da?

Tung transport

Argumentet om å «bruke kollektivtransport» kan heller ikke spilles fullt ut, fordi busselskapene foretrekker håndbagasje og til nød ett kolli eller to – ikke flere maskiner på mange tonn.

Det mest ironiske er at nye Spektrum blir bygd i kjølvannet av tildelingen av håndball-EM 2020. Med andre ord et større arrangement som vil forårsake enda mer kaotiske tilstander i Spektrum, i trafikken og på sikt være en verkebyll for arrangement i Trondheim.

I et lengre tidsperspektiv er derfor eneste løsning å bygge en ny bru, eller bedre infrastrukturen for å avlaste biltrafikken.

Mer debatt: I dag har jeg to fosterbarnebarn, men i morgen har jeg bare ett

1,2 km kø

Plasseringen av Spektrum på Øya er også stikk i strid med tanken om å legge mest mulig trafikk ut av sentrum. Effekten av storstilte prosjekt som Strindheimtunnelen og Nordre avlastningsvei svekkes betydelig, og skaper unødvendig usikkerhet rundt helhetstenkningen til Ottervik og staben. Disse motstridende vedtakene får hele lokaliseringsbeslutningen til å fremstå lite gjennomtenkt.

For dem som vil se dårlige beslutninger i praksis, anbefaler jeg alle å stå æresvakt fra begynnelsen på Klostergata til Spektrum under Classic Carshow 16.–17. september.

Køen vil være over 1,2 km. Jeg krysser fingrene for at kroppen spiller på lag den helgen, fordi akuttmottaket retning øst på St. Olavs vil være blokkert av gamle amerikanske dieselhester.

Hør våre kommentatorer snakke om kristne verdier, norsk og trøndersk kultur og litt valgkamp. Gjest: Ingvild Kjerkol (Ap)

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter