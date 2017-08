Det har blitt politisk ukorrekt å kritisere muslimer på generelt grunnlag, men russerne er fremdeles fritt vilt

Under 20? Her er utelivsguiden for deg

Saken oppdateres.

Signaturen «Fru Fabelaktig» hadde 19. august petitartikkelen «Russisk offensiv i Syden» i Adresseavisen.

Det var virkelig en fin tekst om et norsk par som var i Syden for å oppleve «relax» fra sin hektiske hverdag som foreldre på et all-inclusive hotell i Hellas. Dessverre ble hele «relaxen» spolert av russerne som flokket seg til karbohydrater ved frokostbordet. I tillegg ble russerne beskrevet som de som ikke spiste all maten sin og drakk to vodka før de lot sin lille Fjodor vandre alene i barnesvømmebassenget.

Jeg tviler ikke på at Fru Fabelaktig virkelig opplevde det som blir beskrevet. Flokker av russere som går fra frokostbordet med hauger av pommes frites og bacon eksisterer i virkeligheten.

Reagerer på generaliseringen

Jeg kan til og med tro at Fru Fabelaktig er såpass språkmektig at det var veldig lett for henne å skjønne forskjellen på forskjellige slaviske språk, og dermed identifisere at det var nettopp russerne som ikke spiste maten sin. Hvordan var det ellers mulig å skjønne at det var russere og ikke hviterussere eller ukrainere eller polakker som flokket seg rundt bordet med karbohydratene? Det er ikke mulig å se det.

Det som får meg til å reagere er ikke selve opplevelsen, men at den resulterte i en tekst som generaliserer et helt folk på bakgrunn av noen dager på et hotell. Etter at det har blitt politisk ukorrekt å kritisere jøder og muslimer på et generelt grunnlag, er russerne fremdeles fritt vilt.

Fulle nordmenn

Min første assosiasjon da jeg leste teksten, var min egen opplevelse av norske studenter som flokket seg til kjelleren til et av husene på Moholt studentby og festet seg i hjel hver fredag og lørdag høsten 2000.

Jeg bodde i andre etasje i dette huset og husker knapt en weekend hvor det ikke var fest i kjelleren. Likedan husker jeg knapt en søndag i høsten 2000, da det ikke var spy å se på gulvet mellom nedgangen til kjelleren og hovedinngangen til huset. En afrikansk masterstudent som jeg delte kjøkkenet og stua med kunne ikke tro det han så og opplevde hver weekend! Så mye festing hadde han knapt opplevd i Kampala, byen han kom fra. Hvordan det var mulig for unge norske menn og kvinner fra Berg, Singsaker, Eiganes i Stavanger og Oslos beste vestkant å drikke seg såpass fulle og oppføre seg slik at det ikke var mulig å få nattesøvn for oss som bodde to etasjer over kjelleren, var vanskelig for ham å forstå.

Negativ stereotypi

I likhet med Fru Fabelaktig assosierte han nordmenns adferd på disse festene som adferd som gjaldt alle nordmenn. Det tok flere samtaler før denne negative stereotypien av nordmenn forsvant hos min afrikanske nabo, sånn at han i stedet kunne se studentene for det de var: Enkeltindivider som valgt å drikke seg fulle og oppføre seg mindre pent på en weekend.

Likedan er det med russerne ved frokostbordet på dette greske hotellet: De er kun enkeltindivider som tillater seg å bruke Louis Vuitton og oppføre seg veldig kritikkverdig.

Men dette betyr ikke at denne adferden gjelder alle russere eller alle russere som ferierer på all-inclusive hotellene i Hellas. Jeg håper at framtidige reiser som Fru Fabelaktig skal foreta vil resultere i mindre generaliserende beskrivelser.

