Det er nok ikke få hjerter som i de siste ukene har slått flere slag enn vanlig

Saken oppdateres.

I dag ble det bekreftet. Rakavan Jeevaharan (21) er død. Jeg fikk aldri treffe han.

Først følte jeg lettelse; han er funnet, nå kan familien puste ut. Nå kan de gråte en annen type tårer. Så følte jeg en liten, men ganske stikkende tristhet en stund.

Deretter kjente jeg på den ubehagelige, dårlige samvittigheten som gjerne dukker opp i det en innser at ens egne følelser er bagateller. For jeg er så inderlig klar over at jeg ikke aner hva familien går gjennom. Det er sant at det er umulig å forestille seg.

Dannet et bilde

Men jeg som så mange andre har fulgt med siden dag én.

Vi har sett de forskjellige bildene av Rakavans smil fra forskjellige vinkler. Vi har lest de mange fine beskrivelsene av han. Facebook-profilen hans må ha slått alle rekorder i antall besøk.

Mange av oss har deltatt i leteaksjoner, delt Facebook-innlegg, lest Adressa flere ganger om dagen.

Vi har dannet oss et bilde av han, og tatt han inn i hjertene våre.

Hjerteslag

De siste to ukene har min egen familie, og til og med tilfeldig bekjente fra rundt om i landet, tatt kontakt med meg og spurt om jeg har hørt noe nytt om den forsvunne studenten.

Jeg undres hvor mange som har hatt Rakavan og familien hans i tankene de siste ukene.

Det er nok ikke få mennesker. Ikke få hjerter som har slått flere slag enn vanlig.

Byen sørger

Vi er ikke alle heldige nok til ha en lillebror i Trondheim. Men kanskje har vi ei lillesøster, eller ei nyinnflytta, spent niese vi føler et ansvar for. Noen av oss har ei storesøster vi er sikre på at vi ikke hadde klart oss uten.

Det er virkelig umulig å se for seg hvordan de har det i dag, Rakavans nære og kjære, men i dag har jeg følelsen av at hele Trondheim sørger over tapet av den nydeligste lillebroren de kunne forestilt seg.

