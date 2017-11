Nå må jeg sove med fatle, skrive dette med en hånd, men det går over: Det ble en solskinnshistorie

Her passerer over 200 lastebiler i døgnet. Vi ser fra verandaen at støvet ligger som ei tykk tåke på veien

Vi var på veg til operatur i utlandet. Jeg skulle ta bagasjen fra drosjen ved avgangshallen på Værnes. Snublet, forsøkte å ta meg inn, men da styrtet jeg på hodet fremover. Jeg er 75 år, har hatt null kontakt med sykehus for egen del,og minimal kontakt med fastlege.

Jeg forsøkte å reise meg, og flere kom og hjalp til. På en eller annen måte kom jeg inn i avgangshallen. Min kone spurte om sittemuligheter og de kom straks med en rullestol. Smerten var betydelig.

Flere fra Avinor hjalp til, det kom en sykepleier ( tror jeg), han konstaterte mulighet for skulder ut av ledd, de forøkte å få ambulanse, men det ville ta tid, så jeg ble hjulpet inn i taxi og kjørt til Triangel Legesenter. Der kom straks lege Høiberget til, så på skulderen og mente også at den var ute av ledd. Men det kunne være fraktur (brudd), så hun mente at jeg måtte til St. Olavs.

Hun sjekket også med en kollega. Jeg fikk også straks morfin for smertene. Hun tok blodtrykket, og det var normalt, og hun lyttet på brystet. Få minutter senere kom ambulansen med svært trivelige folk. Min kone og bagasjen ble med. Underveis sjekket ambulansemedarbeideren blodtrykk på nytt, oksygenopptak mm, mens han pratet med meg for jeg burde ikke besvime. På St. Olavs kom det straks en lege, en ortoped, veldig hyggelig kar. Så til røntgen. Med mine fire røntgenturer fikk jeg pratet med fem forskjellige portører, alle like hyggelige. Jeg spurte en av dem om hvor mange skritt hun gikk per dag. Hun hadde skritt-teller i lommen: 15–20000skritt. Noe som er det dobbelte av anbefalt nivå! Det var ikke brudd i skulderen. Smertenivået var nå etter min oppfatning 8 av 10, tidligere 7 (alle spurte om smertenivået). Men så fikk jeg en større dose morfin. Og legen fikk armen i ledd igjen, vondt da, men mye bedre etterpå. Han kunne det.

Til røntgen flere ganger etterpå for endelig kontroll. Morfin førte naturligvis til litt slapphet, svimmelhet og etter hvert litt kvalme. Armen i fatle 1–2 uker, så skal jeg til ny kontroll. For øvrig var jeg i kontakt med diverse hyggelige og flinke sykepleiere også. Nå må jeg sove med fatle, skrive dette med en hånd, men det går over: Oppsummert ble det en solskinnshistorie.

PS: Skal bli spennende hva forsikringsselskapet sier.

