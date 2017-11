Nå er det så dårlig stemning blant sykepleierne at det bruser i trærne ved St. Olav

Dette tenker Nils Arne Eggen om at Bruttern åpner for å bli trener i utlandet

Det bruser i trærne ved St. Olavs hospital for tiden. Det er ikke bare høstvinden som sørger for dette. Det er dårlig stemning blant sykepleierne.

Jeg har tidligere skrevet en kronikk om hvordan rapporten er stedet der vi legger grunnlaget for god behandling på neste vakt, og hvordan jeg frykter at redusert rapporttid vil få konsekvenser for pasientsikkerheten. Dette er først og fremst den viktigste grunnen til at man ikke på toppen kan sitte å bestemme at alle sengepostene ved sykehuset SKAL innføre 15 minutters rapporttid.

Men det er et annet element ved dette kuttet som jeg syns er veldig viktig å belyse. Nemlig at kutt i rapporttid fra direktørens side også betyr kutt i daglig arbeidstid. En ting er å begynne rapporttiden et kvarter senere på de avdelingene der det er mulig, en annen ting er å kutte arbeidsdagen med 15 minutter.

Arbeidstiden smøres utover

La oss si at en sykepleier på en avdeling jobber i gjennomsnitt to seinvakter i uka. Det betyr 30 minutter redusert arbeidstid i uka. I løpet av et år er det faktisk 1410 minutter, eller lettere sagt 23,5 timer. Konsekvensen er at man får smurt arbeidstiden sin utover, og ender opp med tre ekstra arbeidsdager i året! Ikke flere timer, men flere oppmøter. Og dette for en yrkesgruppe, som gjennom arbeidsmiljøloven, har fått redusert den ukentlige arbeidstiden sin til 35,5 time! Redusert ukentlig arbeidstid fordi det er så tøft å gå turnus at man har behov for det som kalles kompenserende hvile.

Det igjen handler om sykepleierens helse og dermed pasientens sikkerhet. Ved å redusere den ukentlige arbeidstiden til 35,5 time vil en sykepleier i 100 prosent stilling med normal lengde på arbeidsdagene ha 12 turnusfridager, også kalt F2-dager, i året. Det er jo to ekstra ferieuker, vil noen kanskje tenke? La meg minne om at den samme sykepleieren vil ha 6 dagers arbeidsuke 17 uker i løpet av året fordi hun jobber helg. Altså 3. hver uke med 6 dagers uke, og i gjennomsnitt ca. 4. hver uke med en ekstra fridag for å kompensere for påkjenningen med å gå kveld, natt og dag om hverandre. Hvis man smører arbeidstiden til sykepleieren utover vil man redusere antallet turnusfridager fra 12 til 9. Det er faktisk en reduksjon på 25 prosent!

Jobber 24 timer i døgnet

Denne reduksjonen av daglig arbeidstid som arbeidsgiver nå foreslår er KUN mulig fordi sykepleieren jobber 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og har nettopp 365 dager i året til å ta ut arbeidstimene sine på.

Vis meg den kontorarbeideren som syns det er greit å redusere arbeidstiden sin med et kvarter to ganger i uka, for deretter samle alle kvarterene sammen til en ekstra arbeidsdag tredje hver måned.

Dette fordi arbeidsgiver har funnet ut at han vil tjene mer penger på å ha kontoret åpent for kundehenvendelser på lørdager også. Han er ikke villig til å ansette flere folk for å gjøre dette, men mener at hvis alle ansatte på kontoret reduserer med tretti minutter hver uke, vil han få nok ekstra arbeidsdager til å dekke opp hver lørdag i året.

Arbeidsmiljøloven svekkes stadig vekk

Er alle arbeidstakere i Norge klar over at arbeidsmiljøloven stadig vekk svekkes og pushes med tanke på dette med normal arbeidsdag? Hvis vi ikke setter foten ned nå, vil vi til slutt ha et samfunn som kjører for full maskin hele døgnet mandag til og med lørdag. Er vi som arbeidstakere tjent med det?

Til slutt vil jeg bare si at det vil være en skrikende mangel på sykepleiekompetanse i Norge om bare få år, det snakkes om at en av fem ikke jobber som sykepleier ti år etter endt utdanning og at gjennomsnittsalderen før man forsvinner ut av yrket er 57 år! Vil det ikke da være lurt å prøve å beholde den sykepleierkompetansen man allerede har ved St. Olavs hospital lengst mulig? Hvis svaret på spørsmålet er ja, så vil et av mine tips til ledelsen ved sykehuset være å IKKE kutte i arbeidstiden til de ansatte.

