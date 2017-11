Min oldefar ble gasset i hjel. Var han røyken i Auschwitz-drinken på nazifesten?

Saken oppdateres.

Natt til søndag var det nazifest på Studentersamfundet i Trondheim. Tema for denne festen var «politisk ukorrekt»; konkret falt valget på å uniformere bartenderne og vaktene som SS-soldater med plastvåpen. I baren kunne studentene blant annet velge drinkene «Auschwitz» og «Nacht und nebel» fra menyen. Dette var en fest som var planlagt over en lengre periode da kostymene var innleid.

På «Kveldsnytt» søndag sa lederen for Studentersamfundet at festen var ment som en hån mot nazistene. Vel, der har man bommet kraftig.

Hvis du kler deg opp i naziuniform og serverer drinker med navn på dødsleire, latterliggjør eller håner du ikke nazistene, men ofrene. Det er farlig humor å gjøre om Studentersamfundet til en parodi på en konsentrasjonsleir.

Les også Trygve Lundemos kommentar: Også nazismen er det mulig å fleipe med

Sårbare grupper

Min bestefar, trønderen Robert Savosnick, ble arrestert av norsk politi under 2. verdenskrig. Han ble sendt til Auschwitz sammen med mange andre nordmenn og er en av få norske jøder som overlevde.

Min oldefar ble også arrestert, sendt til Auschwitz og gasset i hjel der. Var han røyken i Auschwitz-drinken det ble vist til i menyen? Mange andre nordmenn gikk også til grunne i de tyske leirene. Det var flere minoriteter som ble forsøkt utryddet av nazistene under 2. verdenskrig. Noen av disse er i dag fremdeles sårbare grupper i Europa og Norge.

Historien har vist oss at latterliggjøring kan få farlige konsekvenser. Det var et innlegg i Under Dusken mandag hvor flere studenter mener festen kun er humor, selv om de kan forstå at dette er støtende for noen. Hele det norske folk burde være støtt over at noen synes det er morsomt å lage en temafest som bygger på folkemord.

Opptatt av debatt? Les: De «legger seg» på støtfangeren for å skremme meg til å kjøre fortere

Hva diskusjonen handler om

Denne diskusjonen handler ikke om at det kan være støtende for noen; diskusjonen handler om hva vi som samfunn synes det er greit å tulle med. Skal man lage humor om så alvorlige ting må man gjøre det med respekt og empati for ofrene, og det var ikke tilfelle ved denne festen, snarere tvert om.

Etter at hendelsen kom i media har en stor studentmasse gått ut og forsvart Studentersamfundet. Debatten rundt festen handler ikke om hvorvidt Samfundet er bra eller dårlig, det er oppsiktsvekkende at debatten har vridd seg til å handle om dette i stedet for innholdet i selve festen.

Som student i Trondheim er jeg selvfølgelig medlem av Studentersamfundet, det er en viktig del av studentlivet mitt. Jeg håper ikke min medlemsavgift har gått med til å leie SS-kostymene.

Mer debatt: «Dere kan ikke få barn uten hjelp», sa han, og jeg kunne ikke forstå at hun fremdeles elsket meg

Refleksjonsnivået skremmer

De som kledde seg ut er engasjerte studenter som bruker fritiden sin på å jobbe frivillig. Det er studiekameratene mine og dine. Jeg tror ikke arrangørene er dårlige mennesker, og de har kanskje sunne holdninger for alt jeg vet. Det er refleksjonsnivået som skremmer meg.

Studentersamfundet har beklaget om noen følte seg støtt, men dette er ikke godt nok. Denne festen må få større konsekvenser. Kanskje burde vi ha en debatt på Samfundet om hva vi kan tolerere.

Ønsker vi et samfunn hvor vi respekterer hverandre, eller et samfunn hvor det er greit å tråkke på andre? Jeg stiller gjerne til debatt!

Hør våre kommentatorer og gjest Tore O. Sandvik snakke om kollektivtrafikken i Trondheim og vold i trondheimsskolene

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter