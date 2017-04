Reddet ektepar ut fra brennende hus

Saken oppdateres.

Wenngren, samboeren og parets sønn på fire måneder hadde vært hjemme et par timer etter en hyttetur i Oppdal, da de oppdaget at det veltet røyk ut fra vinduer i nabohuset rett over gaten.

- Vi visste at det var et eldre ektepar som bodde i første etasje, og før jeg fikk tenkt meg om løp jeg inn i huset for å sjekke om de var hjemme. Det var de, men de var ikke klar over at det brant. De ble naturlig nok forfjamset og sjokkerte, og det tok litt tid før jeg fikk overbevist dem om å forlate boligen, sier Wenngren.

Overtent da brannvesen kom

Den lille familien bor i Thaulowbakken på Nedre Byåsen vis-à-vis eneboligen som ble totalskadd i brann tirsdag ettermiddag. En 50 år gammel kvinne omkom i brannen. Paret i 80-årene fikk ingen fysiske skader. En leieboer i tredje etasje var ikke hjemme da det begynte å brenne.

- Da jeg var inne hos paret, visste jeg at andre etasje sto i full fyr og skjønte at det ikke var forsvarlig at noen av oss gikk opp. Brannen utviklet seg svært raskt. På et tidspunkt løp jeg over til samboeren for å forsikre meg om at hun hadde ringt brannvesenet og da jeg kom tilbake sto flammene ut fra huset. Da brannvesen og ambulanse kom rett etter at jeg hadde fått ut paret, var huset overtent, forteller Wenngren.

Hele ni enheter fra Trøndelag brann- og redningstjeneste rykket ut til brannen, og røykdykkere jobbet i flere timer for å få bukt med flammene og den voldsomme røyken.

Reagerte instinktivt

Wenngren fikk geleidet ekteparet til sitt eget hjem slik at de slapp å være vitne til brannens herjinger. De ble fulgt opp av både politi, helsepersonell og kriseteam, og ble etter hvert tatt hånd om av pårørende.

32-åringen ønsker ikke at dette skal framstå som noen heltedåd.

- Dette er trist og tragisk for dem som er berørt. Selv reagerte jeg instinktivt, jeg bare løp og rakk ikke bli redd. Det var nok verre for samboeren min som måtte stå og se på. Selv var jeg bevisst på å ikke utsette meg selv for stor risiko, og tok ingen store sjanser.

Leter etter årsak

Den avdøde kvinnen ble obdusert onsdag og den foreløpige obduksjonsrapporten konkluderer med at hun døde på grunn av røykforgiftning . Hun ble funnet i andre etasje av boligen, opplyser krimvaktleder Johan Aae ved Sentrum politistasjon.

Fortsatt vet politiet lite om årsaken til at brannen startet.

- Vi har hatt krimteknikere på branntomta onsdag, men de ble ikke ferdige med sine undersøkelser. Vi fortsetter igjen etter påske. Stedet er sperret, og huset plombert, sier Aae.