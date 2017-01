D.D.E spiller i Spektrum

Saken oppdateres.

Billettsalget til konserten startet fredag morgen, skriver de i en pressemelding. Det er 25 år siden bandet ga ut sin første singel. 18. januar 1992 kom deres første singel «Kvinner» og «Flammer».

Bjarne Brøndbo sa i et intervju med Adresseavisen tidligere denne uken at de 25 årene har vært preget av gode valg.

- Noen sier at vi har hatt flaks, og da svarer jeg at litt flaks har vi jo, men man har jo ikke flaks i 25 år. Hvis du sammenligner fotballaget Rosenborg, med bandet D.D.E., så kan du jo si at det ikke er så jævlig lett å være på topp i 25 år.

Nye sanger

Bandet har spilt over 3000 konserter og solgt halvannen million solgte CDer. Nå kommer det nye låter.

- Bandets låtskriver har vært gjennom alvorlig sykdom, og fokus har naturlig nok vært et helt annet sted. Frode Viken er nå friskmeldt, og de første låtene etter sykdommen blir å høre i god tid før hordene igjen skal samles i Oslo Spektrum, skriver de i pressemeldingen.

