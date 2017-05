Heksejakt i ny Brekke-krim

Saken oppdateres.

Her blir vi nemlig tatt med inn i wicca-religionens myteomspunne gemakker.

- Naturreligionen fascinerer meg, sier forfatteren om bakgrunnen for den nye spenningsboken – med etterforskeren Odd Singsaker i front.

- Jeg begynte å interessere meg for religionen allerede på 90-tallet. Da jeg studerte i Trondheim var jeg og kona mi en del sammen med ei venninne som var aktiv wicca – eller heks.

Ved en tilfeldighet kom han også en gang over en heksering i aktivitet i Brennebukta i Trondheim.

- Det var noe suggestivt over det som foregikk. Jeg ble stående lenge og se på disse menneskene, noen av dem i dyp transe, fortsetter forfatteren. Som i sin ferske bok har dyppet pennen i sin etter hvert rike kunnskap om denne ikke-monoteistisk religionen. Han forsikrer at han ikke på noen som helst måte vil wicca-menighetene til livs.

- Tvert imot, jeg synes det er svært mye positivt med religionen og finner ikke ondskap her. Blant annet finnes det mange naturvernere blant dagens hekser, og jeg liker også at religionen ikke er patriarkalsk.

LES OGSÅ: Dette store, trønderske rockebandet gjenoppstår

Gamle røtter

Det er usikkert hvor wicca har sine røtter, men noen vil mene at de går helt tilbake til tempelriddertiden. Andre igjen vil hevde at den bærer med seg elementer som er enda mye eldre, fortsetter Brekke. Som forteller at moderne wicca i stor grad bygger på ei bok som utkom i 1954, ei bok som het «Witchcraft Today».

- Boken, signert Gerald Brosseau Gardner (1884–1964), er opphavet til den tradisjonen innenfor wicca som kalles den gardnerianske, fortsetter forfatteren. Som sier at det her til lands finnes flest wicca-medlemmer på Vestlandet.

- Kanskje fordi naturen i seg selv er så vakker at man bare må ut og tilbe den, ler forfatteren. Som skyter inn at det her til lands – paradoksalt nok – også har vært bølger av aktive hekseringer i urbane universitetsmiljøer.

LES OGSÅ: Kunstdebatten: - Bedre med en småfrekk Koteng enn tusen kalde skuldertrekk

Folkekjær trønder

I «Avgrunnsblikk» lar Brekke den etter hvert folkekjære trønderske etterforskeren Odd Singsaker få titte inn i denne myteomspunne religionen, med hekser og ritualer.

- Akkurat nå tror jeg det er noe slikt som 300 mennesker som praktiserer wicca i Norge, sier forfatteren. Som selv om han har stor kunnskap om hva de driver med, har forsøkt å holde litt igjen på faktabiten i boka:

- Jeg gjør alltid grundig research men er opptatt av å ikke bli for nerdete i skrivingen. Kunnskapen skal ligge der som en sikkerhet i bunn, men jeg vil ikke at noen skal tro at jeg har skrevet ei lærebok om wicca. Jeg vil at romanen skal være underholdende og spennende.

I kjent Jørgen Brekke-stil hoppes det fram og tilbake i tid i «Avgrunnsblikk». Innledningsvis, i prologen, viser kalenderen 1997. Så befinner vi oss mye i 2009, og etter hvert også i 2016.

Det rulles opp saker og dødsfall som har forbindelser med hverandre, og også Odd Singsaker begynner å se seg over skulderen.

- Målet mitt er å skrive fram troverdige karakterer og å la leseren få bli med inn i deres verden – selv om det noen ganger bikker over til galskap, sier spenningsforfatteren. Som også håper han skriver med et varmt blikk. Han sier avslutningsvis til NTB.

- Dersom jeg har et budskap i bøkene mine, så er det at kravet til konformitet i samfunnet vårt kan skape litt vel trange rom. Det er ingen tjent med.

Her kan du lese anmeldelsen av boka: Skal du lese bare en trondheimskrim i år, blir det nok denne