Saken oppdateres.

Polisen i Sverige skriver på sine sider at en redningsaksjon er i gangsatt et par kilometer fra Storulvån i Åre etter at en person skal ha skadet foten. Dette skjedde i 13-tiden. Omfanget på skaden er ikke kjent, men personen er ikke i stand til å komme seg fra stedet for egen maskin. Vedkommende er ved bevissthet.