Ekstremvær på Vestlandet stopper Hurtigruten

Saken oppdateres.

Både «MS Trollfjord» og «MS Kong Harald» blir liggende i Trondheim. Skipene skulle etter planen ha gått nordover fra Bergen på lille julaften og julaften, men skipene blir nå liggende til kai i Trondheim i stedet.

- Vi har ansvar for sikkerheten både til skipet og passasjerene, og det er ikke forsvarlig å seile når det meldes så dårlig vær, sier kaptein Brynjar Ulvøy på «MS Trollfjord» til Adresseavisen.

Storm og kuling

Julaften blir forblåst langs kysten. De som bor nord for Stad får den kraftigste vinden, med liten storm fra sørvest, mens de som bor lenger sør på Vestlandet kan få den verste vindretningen, med kuling fra vest og rett inn mot land.

Kommunikasjonssjef Rune Thomas Ege i Hurtigruten innrømmer at innstillingene skjer på et veldig dårlig tidspunkt.

- Noen skal hjem til jul, andre har planlagt å tilbringe julen om bord hos oss. Men akkurat været er det lite vi kan gjøre med – det vet vi veldig godt etter å ha seilt langs kysten i snart 125 år, beklager Ege.

Passasjerene på «Trollfjord» fikk beskjed torsdag morgen om kanselleringen. En del passasjerer er allerede fraktet videre med buss, mens andre venter til i morgen for å ta fly.

Ekteparet Sissel Reigstad og Per Nilsen fra Lillestrøm tok fly fra Oslo til Kirkenes for å nyte en førjulstur med «Trollfjord» sørover helt til Bergen hvor de skal feire jul. Men lenger enn Trondheim kommer de altså ikke sjøveien. Fredag ettermiddag tar de et chartret fly fra Værnes til Bergen i stedet.

- Vi dro fra Kirkenes søndag og skulle egentlig vært framme i Bergen lille julaften. Det er synd at avgangen er kansellert, samtidig er det en klok avgjørelse, sier Sissel Reigstad.

Mannen Per Nilsen er hurtigruteentusiast, og hadde ikke sett mørkt på høye bølger og røffe værforhold. Kona Sissel innrømmer på sin side at bølger opp mot 20 meter er lite fristende.

- Jeg blir ikke sjøsyk, men holdt på å rulle ut av sengen i natt som følge av bølger på åtte, ti meter, sier hun.

- Godt informert

Paret roser «Trollfjord» for god informasjon hele veien.

- Vi er blitt tatt hånd om på beste måte, både når det kommer til informasjon og transport, sier Reigstad.

Julaften skal de feire på hennes hjemplass Gjervik utenfor Bergen. Faren hennes ringte allerede torsdag morgen og uttrykte bekymring for datterens ferd med Hurtigruten.

- Hjemme har foreldrene mine vært uten strøm på grunn av uværet, så det er forståelig at hurtigruteavgangene blir innstilt.

Vanskelige kjøreforhold

Det er også sendt ut obs-varsel i fjellet. På grunn av vind, snø og snøfokk blir det vanskelige kjøreforhold i fjellet i Sør-Norge og Strynefjellet ble torsdag stengt. Meteorologisk institutt varsler om vanskelige kjøreforhold også i Sør-Trøndelag og på Vestlandet.