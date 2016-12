Hvem syns du er Årets trønder?

Saken oppdateres.

Vinneren av prisen Årets trønder 2016, som er et samarbeid mellom Adresseavisen og NRK Trøndelag, vil bli offentliggjort fredag 6. januar.

Etter å ha mottatt rundt 800 forslag , har en jury bestående av seks personer valgt ut fire finalister.

Nå er det opp til publikum å bestemme hvem vinneren blir. Valget står mellom Birgit Skarstein, Ivar Koteng, Trondheim Concerts og Tor Singsaas. Du kan stemme på din favoritt øverst i artikkelen. Siste frist er ved midnatt søndag 1. januar.

- Én av finalistene ligger et lite hesthode foran de andre tre akkurat nå, men det er fortsatt veldig jevnt, forteller Linda Bjørgan, som er prosjektleder for Årets trønder.

Birgit Skarstein

Norske tv-seere ble kjent med Birgit Skarstein i andre sesong av Lars Monsens «Ingen grenser» på NRK i 2011. Siden den gang har hun vunnet både gull, sølv og bronse i VM i roing, og tatt en fjerdeplass i Paralympics i Rio. Hun har også markert seg som samfunnsdebattant.

Tor Singsaas

Sommeren 2017 gir Tor Singsaas seg etter nærmere ni år som biskop i Nidaros. Singsaas har engasjert seg i en rekke saker. I april vedtok Kirkemøtet å innføre en egen vigselsliturgi for homofile og lesbiske i Den norske kirke, som var en stor seier for biskopen.

– Det har vært mitt anliggende: Å se etter den minste, og være den minstes forsvarer, sa han i et intervju med Adresseavisen før jul.

Trondheim Concerts

Konsertarrangøren Trondheim Concerts er i finaleheatet etter å ha sørget for en rekke konsertfester i Trøndelag i 2016. Konsertene med Elton John, Van Morrison, Åge Aleksandersen og Bruce Springsteen solgt til sammen 90000 billetter.

Ivar Koteng

Eiendomsutvikler og RBK-styreleder Ivar Koteng er sistemann i finalefeltet. Han har fått skryt av både arkeologer og riksantikvaren for samarbeidsvillighet og for å bruke 11 millioner kroner av egen lomme for å sikre utgravingene av Klemenskirken. Nominasjonen til Årets trønder skulle han likevel helst vært foruten.

- Jeg svømmer jo i dessert. Det er ikke noe prestasjon i det jeg gjør. Det er masse folk som fortjener det mer enn meg, enkelt og greit, sa Ivar Koteng da nominasjonen til prisen ble kjent.