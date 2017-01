Vennegjeng fra Trondheim måtte flykte fra flommen

Saken oppdateres.

Reisefølget på åtte personer fra Trondheim har vært i Thailand siden 26. desember og skal være der i en måned. Etter få dager kom uværet brått og gjengen måtte flykte sørover i landet. De ulike nyhetsbyråene melder om at mellom 10 og 18 personer har mistet livet i den sørlige delen av Thailand, og tusenvis av landsbyer står under vann som følge av kraftig regnvær.

Flyktet sørover

- Vi var midt oppe i det og på torsdag måtte vi rett og slett flykte fra Koh Samui, noe som ikke var bare enkelt, forteller Lena Knutsen. De slet med å komme seg om bord på en av ferjene, og da de omsider fikk plass og kom seg over på andre siden var alt av busser og taxi innstilt.

- Det var vann og kaos overalt og da vi omsider fikk skyss videre kjørte vi forbi veltede biler og folk som forsøkte å komme seg bort fra flommen. Vi brukte over 16 timer på transportetappen ned hit til Krabi hvor vi er nå, en strekning som vanligvis tar seks til åtte timer, sier Knutsen. De har bestemt seg for å bli i Krabi til været bedrer seg.

Fortsatt uvær

- Det regner kraftig fortsatt og vi avventer i alle fall til i morgen med å beslutte hva vi gjør videre. Det er meldt at uværet trekker sørover, så det ser ut som til at flommen forfølger oss, sier Knutsen som til tross for det voldsomme regnværet ikke har vært engstelig eller vurdert å avbryte ferien.

- Vi føler ikke at vi er i krise og vil vente og se. Men før vi flyktet tok vi nok ikke helt innover oss hvor ille det var. På strekningen der vi kjørte har bruer rast sammen og veger så ut som elver. Det er skikkelig utrivelig, men ikke en direkte truende situasjon akkurat nå, sier Knutsen. Nettet i området der de nå befinner seg er dårlig og det har vært vanskelig å få god informasjon om forholdene.

Kritisk neste to døgn

- Vi får jo ikke med oss det som blir sagt på nyhetene, alt foregår på thai, men vi ser jo bildene og har hatt kontakt med folk hjemme som har oppdatert oss på situasjonen. De neste to dagene er kritiske fordi det dreier seg om et stort område som er direkte berørt av flommen.

- Det er meldt om bedre vær fra tirsdag av, men det er ganske trasig å være her fordi alt er bløtt og mange har blitt syke på grunn av dårlig vannkvalitet, sier Knutsen. De bor på hotell i Krabi nå. Knutsen og kjæresten Stein Vestvold har planer om reise over til Malaysia og Kambodsja straks uværet løyer.

- Vi drar etter været nå, vi er rett og slett værsyke. Det har vært trasig så langt, men vi kommer ikke til å avbryte ferien, sier Knutsen.