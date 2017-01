«Trege» truger kan gi bedre naturopplevelse

Saken oppdateres.

- Det er blitt en ny verden. Vi har drevet med trugeturer i to-tre år nå. Vi tilbyr både heldagsturer i fjellet og to-tre timers turer med samling rundt leirbålet. Etterspørselen etter slike turer er økende, sier Sigbjørn Frengen som er villmarksguide i Oppdal.

- Økt salg

Salgsleder hos XXL på Tiller, Petter K. Einang, sier de har solgt godt med truger over flere år nå.

- Men i år har vi økt kraftig på salget av truger og tilbehør til dette, sier Einang.

Trugeturer

Han ser en trend i at hvermannsen har fått øynene opp for trugetur.

- Tidligere var det hovedsakelig tre formål man hadde for trugebruk: Gå frem til hytta, jakt og toppturer for å kjøre ned med ski. I dag har det blitt en større interesse for å gå på rene trugeturer. De fleste tenker på en trugetur som en erstatning for å gå på skitur. Både på grunn av mangel på løyper, vanskelige snøforhold, mye snø og så videre, sier Einang.

Færre kjøper «hyttetruger»

Han selger mest av det han kaller skogstruger. Disse kommer kommer i forskjellige lengder som gir forskjellig bæring i forhold til vekt. For de som vill opp i fjellet selger de truger som har kraftigere klør og bedre binding.

- Tidligere har vi solgt veldig mye av hyttetrugene vi selger til en billig penge, men i år er dette salget gått ned. Dette er truger som er små og har lite bæring, så det ser ut til at folk er mer interesserte i kvalitet og det riktige produktet for sitt bruk i stedet for å gå for den billigste varianten, sier Einang.

- Krever liten forkunnskap

Frengen i Oppdal har 25 par truger til utleie. Han tror naturopplevelsen er hovedfokus for de som er ute på trugetur.

- Å gå på truger krever liten forkunnskap. Det krever kun normal kondisjon og kan sammenlignes med turene du går til fots om sommeren. Men hvor tungt det er kommer også an på hvor mye snø det er. Nye typer med lette truger gjør at du nesten ikke merker at du har dem på føttene. Det går saktere enn å renne på ski, og da legger du bedre merke til omgivelsene når du er ute i naturen. Sånn sett er det fint for naturopplevelsen. Vi har dratt ut med mye forskjellig folk. Det er også mange fotografer som ønsker slike turer, sier Frengen.

Løperdronning på trugetur

En av Norges største langdistanseløpere gjennom tidene, Ingrid Kristiansen, driver nå eget selskap, der målet er å få folk ut i naturen med tilhørende frisk luft og lys. Damen som brenner for å få folk i gang med bevegelse, mener truger er midt i blinken . Hun hevder truger senker terskelen for å kunne være ute og røre på seg i naturen.