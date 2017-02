Mann varetektsfengslet i én uke etter drapet på Ler

Saken oppdateres.

Mannen fra Melhus nekter straffskyld for drap, men godtok likevel å bli varetektsfengslet i én uke.

- Det er ganske enkelt fordi at han skjønner at politiet må etterforske dette - for det er en alvorlig sak. Han aksepterer én uke, slik at han kan bli sjekket ut av saken, sier 43-åringens forsvarer, Tore Angen.

LES OGSÅ: - Livredd mann banket på ruta og snakket om knivstikking

Ingen tekniske bevis

Politiadvokat Jørgen Aunet begjærte 43-åringen varetektsfengslet i fire uker i Sør-Trøndelag tingrett mandag, men retten mente det fikk holde med én. Tingrettsdommer Ingrid Stigum påpeker i kjennelsen at «mistanken mot siktede ikke synes svært sterk». Hun viser også til at det ikke er noen tekniske bevis som knytter ham til drapet på 38-åringen, som var en nær bekjent av 43-åringen.

Dommeren finner likevel at det er skjellig grunn til å mistenke 43 åringen for drap, og viser i den forbindelse til forklaringene mannen har gitt i politiavhør. Retten mener at opplysningene i noen grad er uforenelig med andre opplysninger som har fremkommet i saken.

Siktede ble avhørt første gang allerede samme dag som dødsfallet ble kjent, og har etter dette blitt avhørt flere ganger.

«Uregelmessighetene i siktedes forklaring innebærer at disse må ettergås, noe som etter omstendighetene vil være mer sentralt enn hensynet til siktede», skriver tingrettsdommeren i sin begrunnelse for varetektsfengslingen.

Retten utelukker imidlertid ikke at disse uregelmessighetene i forklaringene kan skyldes at siktede har problemer med hukommelsen. Det kan også skyldes «den innvirkning det har hatt på ham at en venn av ham er drept», heter det i kjennelsen.

Mannen undergis både brev- og besøksforbud og må sitte i isolasjon under varetektsperioden. Fengslingsmøtet mandag gikk bak lukkede dører.

Var innom offerets bolig

Politiet vet fortsatt ikke sikkert når 38-åringen ble drept. Den siste observasjonen av offeret i live har politiet tidfestet til klokken 22.21 mandag 23. januar. Han ble funnet drept i boligen sin på Ler i Melhus påfølgende onsdag klokken 12.58.

Noen timer senere resulterte politietterforskningen i den første pågripelsen i forbindelse med saken. Mannen (26) som ble arrestert, ble først siktet for grov kroppsskade med døden til følge - en siktelse som senere ble endret til forsettlig drap. 26-åringen, som også er en venn av avdøde, sitter varetektsfengslet frem til fredag. Da må enten politiet løslate ham, eller begjære ham fengslet for en ny periode.

43-åringen, som i helga ble siktet for drap eller medvirkning til drap , har i politiavhør forklart at han var innom drapsofferets bolig på Ler 24. januar - dagen før 38-åringen ble funnet død. Han har opplyst at han ringte på døren, men konkluderte med at 38-åringen ikke var hjemme, fordi hundene til avdøde ikke bjeffet, går det frem av kjennelsen.

- Var på biltur

Dette avhøret ble gjort samme dag som kameraten var funnet drept. I samme politiforklaring sa han at han var kjapt innom boligen på Ler søndag 22. januar, og at han ikke hadde mer kontakt med 38-åringen - før han ble funnet død.

Dette modererte han imidlertid i et avhør 2. februar, da han fortalte om en biltur han hadde hatt med den nå avdøde 38-åringen og den andre drapssiktede mannen den samme søndagen.

Politiadvokat Aunet vil ikke anke fengslingskjennelsen fra tingretten, og viser til at siktede forklarte seg litt mer under rettsmøtet enn han har gjort tidligere.

- Vi mener at siktede har vært tilbakeholden med informasjon og gitt opplysninger som ikke stemmer om ting både før og etter drapstidspunktet. Han skylder på dårlig hukommelse. Nå skal vi jobbe hardt for å ettergå dette, sier Aunet.

Ingen tekniske bevis

Politiadvokaten bekrefter at politiet fortsatt ikke har tekniske bevis som knytter noen av de to drapssiktede til drapet. Politiet vil fortsatt ikke si noe om dødsårsaken, ei heller om det ble brukt våpen mot 38-åringen.

Også en tredje mann har vært siktet for grov kroppsskade i forbindelse med drapssaken.

- Vi mener at han oppholdt seg på Østlandet da drapet skjedde, og han er ikke så sentral i saken lenger, sier Aunet.