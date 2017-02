Krever at Trondheim gjeninnfører elbilfordeler

Saken oppdateres.

Elbilsalget har i Sør-Trøndelag hatt en nedgang på 22 prosent så langt i år sammenlignet med samme periode i fjor. Norsk elbilforening tror det skyldes innføring av parkeringsavgift for elbiler i Trondheim sentrum, og mener kommunens argumenter for bestemmelsen er urimelige.

- Et skinnargument

Generalsekretær i Norsk elbilforening, Christina Bu, er sterkt kritisk til politikken Trondheim kommune fører.

- Kommunalråd Sissel Trønstad sier parkeringsavgiften innføres av næringslivshensyn, fordi elbilister opptar parkeringsplasser hele dagen. Vi har foreslått en konkret løsning på dette: Innføring av reguleringer og tidsbegrensning for elbiler vil gjøre at man kan beholde fordeler uten at det skal gå ut over næringsliv.

Bu mener inntil tre gratis timer parkering med regulering gjennom parkeringsetatens app vil sørge for rullerende trafikk i sentrum. Elbilforeningen lokalt i Trøndelag har presentert disse løsningene for kommunen, men føler seg mer eller mindre oversett.

- Nå ønsker vi svar på hvorfor kommunen ikke vil vurdere disse løsningene. De fortsetter å mase om næringsinteressene, men har fortsatt ikke gitt oss noe svar på hvorfor de ikke vil ha ordninger som også bidrar til en rask utskiftning av bilparken., sier hun.

- Har ingen effekt

Kommunalråd Sissel Trønstad for Arbeiderpartiet sier at innføring av parkeringsavgift ble nødvendig fordi elbilene opptok parkeringsplassene i sentrum hele dagen, på bekostning av andre biler og næringsliv som er avhengig av rullerende trafikk.

Hum informerer også om at Trondheim kommune i løpet av 2016 strammet inn reguleringene slik at elbiler kunne stå i tre timer i stedet for fem, slik det var tidligere. Dette hadde ifølge henne ingen effekt.

- Bilene sto fortsatt hele dagen. Det har ingen ting å si at de flytter bilene sine til en annen parkeringsplass rett over gata, problemet er at de kjører inn til byen og opptar parkeringsplassene hele dagen.

Foreslår samkjøring i kollektivfelt

Når de nye superbussene tas i bruk i august 2019, så vil elbilene kastes ut av kollektivfeltet. Elbilforeningen er skeptisk til dette også, og Bu mener kommunen må kunne prioritere kollektivtransport uten at det går ut over elbilistene.

- Vi har foreslått et krav om samkjøring for at man skal få bruke elbil kollektivfeltet i rushtiden, hvilket blant annet gjøres i Oslo-regionen. På denne måten kan man ivareta elbilfordelene uten at det skaper for mye trengsel i kollektivfeltene.

Har ikke troen på utslippsreduksjon

Kommunen har som mål å redusere utslipp med 25 prosent innen 2020. Dette mener Bu er urealistisk dersom de ikke klarer å beholde elbilgodene.

- Alle kan ikke gå over til kollektivtransport, og man må derfor legge til rette for elbiler og bruke incentiver som vi vet er avgjørende for at folk velger nullutslippsbil.

Hun understreker at godene som gis elbilister er viktige fordi de får folk til å velge elbil, og mener at man fortsatt er avhengige av disse for å bytte ut bilparken.

- Elbil er fortsatt en ny teknologi, det er mangel på ladestasjoner og rekkevidden er ofte dårlig. Man trenger derfor å gi folk en ekstra grunn til å gå for det miljøvennlige alternativet.