Dømt for å ha forgrepet seg på turkamerater etter at de hadde lagt seg for å sove

26. januar møtte en mann i 20-årene fra Trøndelag i Sør-Trøndelag tingrett tiltalt for én voldtekt, to voldtektsforsøk og en post som omhandlet seksuell handling uten samtykke . De fire fornærmede i saken var alle menn og bekjente av den tiltalte.

Ifølge dommen mot mannen, erkjente han straffskyld etter tiltalen og ble også dømt for alle forholdene.

Visste ikke

Voldtekten skjedde vinteren 2014 på en hyttetur i Sør-Trøndelag. Mannen i 20-årene masturberte blant annet fornærmede mens han lå og sov og «var ute av stand til å motsette seg handlingen», ifølge tiltalen. Den fornærmede visste ikke at han var utsatt for overgrep, før tiltalte selv opplyste ham om hva han hadde gjort, ifølge dommen.

Forholdet som omhandlet seksuell handling uten samtykke skjedde også på en hyttetur i 2015. Tiltalte befølte da en mann utenpå trusa. Også dette skjedde mens den fornærmede sov. Heller ikke denne mannen visste noe om det som hadde skjedd, før han ble informert av den tiltalte mannen i etterkant.

Var våkne da det skjedde

De to andre overgrepene mannen i 20-årene dømmes for, skjedde på nattetid sommeren og høsten 2015. Det ene forholdet skjedde under en hyttetur, mens det andre fant sted hjemme hos tiltalte. Ved begge tilfellene masturberte den tiltalte de to mennene, finner retten bevist. I motsetning til de to andre ofrene, var mennene våkne da overgrepene skjedde. De lot imidlertid som de sov, ifølge tiltalen.

For at man skal kunne dømmes for voldtekt, må de fornærmede på grunn av søvn eller bevisstløshet ha vært ute av stand til å motsette seg handlingen. Det er likevel slik at en tiltalt kan dømmes for voldtektsforsøk om de fornærmede har vært i stand til å motsette seg handlingen - slik tilfellet var i denne saken. Det sentrale for dommernes vurdering i denne saken var imidlertid at tiltalte selv trodde de to mennene lå og sov da han forgrep seg på dem. Dette er også årsaken til at «den frykt som fikk dem begge til å unnlate å gjøre anskrik» ikke utdypes i dommen. Han dømmes derfor for to voldtektsforsøk.

Erkjente med en gang etter anmeldelse

Den ene av de to mennene som var våken under overgrepene varslet politiet i etterkant. Den tiltalte erkjente umiddelbart forholdet samme dag som det hadde skjedd. Han tok deretter kontakt med de fornærmede for å fortelle, ifølge dommen.

- I forbindelse med etterforskningen ble det tatt beslag i mannens telefon og pc, og der var det lagret bilder som viste lignende situasjoner. Tiltalte fortalte da at han hadde begått lignende handlinger mot andre menn, som ikke hadde anmeldt ham, sa statsadvokat Per Morten Schjetne til Adresseavisen før straffesaken.

Ifølge dommen brukte mannen telefonen sin som lyskilde under overgrepene. Han tok også bilder.

Får tilståelsesrabatt

I retten fortalte tiltalte at han angret veldig på det han hadde gjort. Han forsto ikke alvoret i starten, men erkjente at de handlinger han har foretatt har fått store konsekvenser for de fornærmede, ifølge dommen. Normalt ville handlingene ha ført til fengselsstraff i fire og et halvt år. Tiltalte får imidlertid strafferabatt på grunn av sitt eget bidrag til oppklaringen av saken. Han dømmes derfor til fengsel i to år og åtte måneder. I tillegg må han betale totalt 240 000 kroner i oppreisning til tre av overgrepsofrene.