Queen-gitarist kommer ikke til Trondheim likevel

Trondheim: I oktober i fjor skrev adressa.no at rockestjernen og astrofysikeren, Brian May, kommer til Trondheim. Nå har May kommet med en kontrabeskjed.

Queen-gitaristen skal nemlig på tour med bandet og kan derfor ikke stille opp på Starmus-festivalen i Trondheim.

- Jeg er svært skuffet over at jeg ikke kan være med på Starmus i år. Jeg vil være der i ånden. Steve Vai og hans gjester vil holde flammen i livet, sier May .

Store navn inntar scenen

Steve Vai tar altså med seg sitt band og gjester som Nuno Bettencourt, Grace Potter and Devin Townsend.

Vai tok gitartimer hos Joe Satriani som 12-åring. Som 18-åring startet han sin profesjonelle musikalske karriere og spilte sammen med Frank Zappa. Han har vunnet tre «Grammy» og solgt over 15 millioner album. I 2012 vant han «Les Paul award». Tidligere vinnere av «Les Paul» er blant annet Paul McCartney og Neil Young.

- Det er en ære og et privelegium å få være med på årets Starmus med så mange kreative ikoner i vitenskapen, skriver Vai.

Nuno Bettencourt er låtskriver og har blitt hyret personlig inn av blant annet Rihanna. Han har også fremført med Steven Tyler fra Aerosmith, Paul McCartney, Kanye West og Janet Jackson.

Grace Potter har blitt beskrevet som en av den beste levende stemmen i rock og har hatt æren av å dele scene sammen med Rolling Stones, Willie Nelson, Neil Young og The Roots. Nylig fikk hun også æren av å fremføre en hyllest til avdøde Glenn Frey på Rock and Roll hall of fame.

Devin Townsend er en kanadisk musiker, låtskriver og plateprodusent. Han var grunnlegger, vokalist, gitarist og låskriver i bandet Strapping Young Lad fra 1994 til 2007. Townsend har blitt sammenliknet med blant annet Frank Zappa.

Festivalen er fra 18. juni til 23. juni.

Fremst av alle forskerstjernene

Et annet kjent navn som kommer til Trondheim, er Stewen Hawking. Det vil bli første gangen Hawking besøker Norge og ifølge grunnleggeren av Starmus, Garik Israelian, sa i februar at forskerstjernen gleder seg til Trondheims-besøket i juni.

Det er dog ikke skrevet i stein at Hawking kommer til byen. Hawking lider av sykdommen ALS og fylte 75 år i januar i år. Dersom tilstanden hans er bra. Tar han turen.

- Han er i bedre form enn før og sa til meg at han ser frem til å dra til Trondheim. Vi krysser fingrene for at helsetilstanden hans vil holde seg, sa Garik Israelian tidligere i år.

