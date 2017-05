Måtte ha politi for å vekke flypassasjer

Saken oppdateres.

Politiet i Nord-Trøndelag bekrefter at det er lange køer på E6 ved Mule, etter at en bil har fått trøbbel med et hjul.

- Bilberging er rekvirert og vi har en patrulje og manuell dirigering på stedet, sier operasjonsleder Bård Krogstad i politiet.

Operasjonsleder forventer at køen er historie i løpet av en halvtime.