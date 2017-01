Flere studieplasser for superlærere i matte

Saken oppdateres.

NTNU og Universitetet i Stavanger er piloter for å utdanne lærerspesialister. Nå er til sammen 43 lærere i gang med spesialistutdanning på masternivå i matematikk eller norsk. Fra høsten 2017 blir ordningen utvidet med 45 studieplasser på de to studiestedene. For NTNU betyr dette 20 nye studieplasser for lærere som vil ta en kombinert utdanning i matematikk og faglig utvikling.

Ved NTNU startet de første spesialiststudentene sist høst med sin masterutdanning i matematikk og skoleutvikling. Stavanger har tilsvarende utdanning i norsk.

Fornøyde studenter

- Slik får vi et profesjonelt læringsmiljø der lærere kan utvikle praksisen sin, sier Elin Bø Morud. Hun er leder for Kompis som står for Kompetanse i skolen ved NTNU.

Torsdag fikk hun også evalueringen fra de første studentene.

- Vi ser at studentene sier de har blitt mye mer bevisste på elevenes læringsutbytte og læringsprosess. De mener også det har blitt lettere å ta ansvar for utviklingsarbeid i skolen, sier Elin Bø Morud. Hun forteller at studentene trekker fram at det er bra at de har fått prøvd seg på uutviklingsarbeid i praksis ved at de har hatt samlinger i Trondheim der de har fått lånt 8. trinn på universitetsskolen Charlottenlund Ungdomsskole.

Engasjerte lærere

For å komme inn på studiet må søkerne ha minst fem års praksis som lærer i matematikk og ha minst 60 studiepoeng i matematikk i utdanningen sin.

- Det er derfor svært kompetente og engasjerte lærere som deltar.

På NTNUs nettside for utdanningen heter det at dette er et tilbud til lærere på 8.–10. trinn som ønsker en faglig karriere innenfor skoleutvikling i matematikk, samtidig som de beholder undervisning som sin hovedoppgave. Programmet er på 60 studiepoeng og gjennomføres over to år, med oppstart i september 2016. Målet er at studentene gjennom studiet skal utvikle kunnskap i matematikk og matematikkdidaktikk og kompetanse til å kunne utøve en faglig lederrolle i skolen og lærerkollegiet.

Mer lønn til superlærerne

En lærerspesialist skal både undervise og være pådrivere for faglig utvikling i skolen og får opp til 48 000 kroner mer i lønn der staten dekker halvparten. Dette skal være en alternativ karrierevei som sikrer at dyktige lærere blir i klasserommet.

Ordningen er en del av Lærerløftet som regjeringen satte i gang i 2015. Da fikk norsk skole 200 lærerspesialister. Melhus fikk da tre nye superlærere. Med høyere lønn og mer ansvar skal de gjøre alle mattelærerne i kommunen bedre.

Samtidig satte de to universitetene i Stavanger og Trondheim i gang med spesialistutdanning på masternivå. Det er denne ordningen som fornyes og utvides.

