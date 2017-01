Kvinne erkjenner å ha startet brannen på Lillehammer

Saken oppdateres.

– Vi mener det ligger en forsettlig handling bak brannen, sier politiinspektør Eirik Braathen ved Lillehammer-politiet til NTB.

Det betyr at politiet mener at brannen ikke startet ved et uhell eller ved uaktsomhet, men at kvinnen forårsaket den med vilje. Hun er siktet for å ha startet en brann som lett kunne medført tap av menneskeliv, det som ble kalt mordbrann etter den gamle straffeloven.

Kvinnen har ikke tatt stilling til skyldspørsmålet, men erkjenner «de faktiske forhold», opplyser Braathen.

17 personer ble evakuert etter at brannen brøt ut. Ingen mistet livet, men en kvinne ble brakt til sykehus med røykskader etter brannen natt til søndag.

Fire ukers varetekt

Kvinnen hadde opphold i den gamle trebygningen som brant i Storgata i Lillehammer sentrum, men hadde folkeregistrert adresse et annet sted i byen.

– Jeg vil ikke gi noen kommentarer før jeg har fått satt meg inn i sakens dokumenter. Jeg har registrert politiets uttalelser på nettet, sier kvinnens forsvarer, advokat Lorentz Stavrum.

24-åringen blir framstilt for varetektsfengsling mandag klokka 12 i Sør-Gudbrandsdal tingrett på Lillehammer. Politiet vil be om fire ukers varetekt, med begrunnelse i at bevis kan forsvinne eller bli ødelagt hvis den siktede kvinnen får gå fri.

– Det gjenstår fortsatt en del etterforskning, blant annet avhør av vitner vi så langt ikke har snakket med, og vitner som vi ønsker å snakke mer med. Vi tar en løpende vurdering av fengslingsperiodens lengde, sier Braathen.

Brant ned til grunnen

Det er på det rene at politiet mener brannen startet i andre etasje av den verneverdige bygården i Storgata 81, hovedgata som utgjør kjernen i Lillehammer sentrum. Braathen vil ikke gå i detalj om hvordan og hvorfor brannen startet, utover å gjenta at politiet mener det lå «en forsettlig handling bak».

Politiet meldte rett før klokka 4.30 natt til søndag at bygården sto i brann. Det var flere leiligheter i andre og tredje etasje. I første etasje var det en klesbutikk.

Brannvesenet lot bygget brenne kontrollert ned for å prioritere å hindre flammene i å spre seg til to bygninger som hang sammen med bygården. De to bygningene har fått røyk- og vannskader, men skal ellers være uten ødeleggelser