Regjeringen urolig over Trumps innreiseforbud

– Vår strategi i kampen mot terror er å bygge en bred koalisjon som inkluderer moderate muslimske krefter, som står fast ved våre liberale verdier – og er en motvekt mot ekstremistenes verdier. Jeg er bekymret for at et generelt innreiseforbud ikke bygger opp om denne felles innsatsen, sier Solberg til NTB.

– Beklagelig

Utenriksminister Børge Brende (H) mener det er «sterkt beklagelig» at president Trump nå midlertidig stanser USAs program for bosetting.

– Vi forutsetter at USA fortsatt vil delta i den felles internasjonale innsatsen for gjenbosetting av flyktninger i tiden som kommer, sier utenriksministeren i en uttalelse til NTB.

Også sentrale politikere i en rekke andre land har kritisert Trumps innreiseforbud for flyktninger, som blant annet innebærer at syriske flyktninger blir utestengt fra USA på ubestemt tid.

Ap-leder Jonas Gahr Støre mener regjeringen nå må sikre at norske borgere ikke rammes av USAs innreiseforbud.

– Jeg forutsetter at myndighetene sikrer at folk som er i Norge og som har norske papirer, ikke blir skadelidende av dette, sier Støre til NRK.

– USA har ansvar

Trump begrunner de nye tiltakene med behov for økt sikkerhet mot terror. Men tiltakene kan få motsatt effekt, mener Erna Solberg.

– Vi skal være besluttsomme i kampen mot terror, men jeg synes ikke det er riktig å skjære så mange mennesker fra enkeltland over én kam.

Statsministeren understreker at flyktninger og andre mennesker må behandles likt uavhengig av religion, nasjonalitet og hudfarge.

– USA bryter med dette ved å nekte innreise, slår Solberg fast.

– Vi har en plikt og et ansvar for å beskytte mennesker på flukt. Norge gjør en stor innsats på dette området både i nærområdene og med dem vi tar til Norge. Dette ansvaret har også USA, sier hun.

Taus justisminister

Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp), som er ansvarlig for grensekontrollen i Norge, ønsker derimot ikke å kommentere Trumps innreiseforbud, får NTB opplyst i Justisdepartementet.

Grunnen skal være at han anser forbudet for å være et indre amerikansk anliggende.