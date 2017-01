Kamel svelget mobiltelefon

Saken oppdateres.

Rådet fra saksbehandlerne er å ta bilder både av ting du eier, og hvis du har mulighet ta bilder av for eksempel skadested dersom du har hatt et trafikkuhell.

Kamel-historie

Akkurat det kan være vanskelig dersom det er telefonen som blir rammet:

Den norske familien var på tur til Egypt sist sommer. De satt og tok en hvil i dyreparken da en kamel stakk hodet over gjerdet og snappet mobiltelefonen som lå på bordet. Den skal ha forsvunnet ned i kamelens mage.

- Eieren av mobiltelefonen var en ung jente som var på reise sammen med sine foreldre. Kamelen spiste mobiltelefonen, sier Roy Vetaas i Tryg forsikring.

Nå hadde også andre i reisefølget kamera, så kamelen ble foreviget og bildet lagt ved forsikringssaken. Jenta fikk ny telefon.

I fjor ble det betalt ut rundt to milliarder kroner i reiseerstatning til norske turister.

Den stadig økende USA-turismen gjør et grovt innhogg i reiseerstatningene

Sebra mot bil

Selskapet har også fått forsikringskrav på skader på bil forårsaket av en sebra.

- Det fantastiske var at de hadde bildet av hendelsen, sier Arvid Steen i Tryg forsikring.

Han oppfordrer folk til å ta bilder også ved hendelser som i utangspunktet ikke virker å være store skader.

- På Møre og i Trøndelag er det av og til uvær. Da kan takstein bli ødelagt. Det er kanskje ikke en forikringssak, men om det senere blir vannlekkasje som følge av dette, er det greit å ha dokumentasjon på det i form av bilder. Ta heller kontakt med forikringsselskapet ditt en gang for mye, sier Steen.

Ta takst på smykkene

Når det gjelder smykker oppfordrer han folk til å gå til gullsmed og få takst.

- Det er svært vanskelig å fastsette riktig erstatningssum på gaver eller arvegods uten at det er dokumentert hva det faktisk er. Da er det letter med ting som er kjøpt og det finne sen kvittering, sier han.

Han oppfordrer også folk til å betale toll på dyre varer som er kjøpt i utlandet.

- Uten kvittering fra tollvesenet får du ikke noe igjen for disse varene, sier Steen.

Snedige formuleringer

«For å unngå kollisjon kjørte jeg på den andre bilen.» Skademeldingene til forsikringsselskapene kan lett bli ufrivillig morsomme.

Det er kaldt, det er mørkt og du har nettopp småbulket med en annen bil. Da er det ikke vanskelig å forstå at ordene kan stokke seg for noen og enhver når skademeldingsskjemaene for bil A og bil B skal fylles ut.

- Ja, det hender ikke så rent sjelden at vi får inn meldinger som neppe ville fått ståkarakter på norsktentamen, sier kommunikasjonsrådgiver Sigmund Clementz i forsikringsselskapet If.

Ufrivillig morsomt

- Heldigvis har skadebehandlerne god fantasi og lang trening i å sette seg inn i ulike skadesituasjoner. Utfyllingen av skademeldingsskjemaene bærer ofte preg av situasjonen, og da blir det svært sjelden prosa som når opp til litteraturprisnivå, sier han.

Kalde fakta og nøktern beskrivelse er best og enklest, både for den som skal skrive og den som skal lese, understreker han.

Her er et knippe av ufrivillig morsomme skademeldinger If har fått:

«Jeg forlot mot Ford Coupé utenfor, og når jeg kom tilbake fant jeg til min store overraskelse en Ford Cabriolet.»

«Jeg mener at ingen av partene hadde skyld i uhellet, men hvis det ikke er tilfelle, er det motparten.»

«Fyren var overalt. Jeg måtte bråsvinge flere ganger før jeg traff ham.»

«Hans skyld. Han holdt altfor liten avstand til bilen bak.»

«Min passasjer er for øvrig medlem av Norges Fotballforbunds lovkomité...»

Flere tar bilder

De siste årene har If merket en økning i antallet bilder som legges ved skademeldingene. Grunnen er at praktisk talt alle har smarttelefon med kamera. 10-15 prosent av alle skademeldinger ved trafikkuhell blir i dag dokumentert med foto, går det fram av statistikk fra If.

- Ikke ta bilder av bulken, den ser verkstedet som takserer skaden. Ta heller bilder av skadesituasjonen og omgivelsene fra flere vinkler i stedet. Husk også skilting og oppmerking, sier Clementz.

Tusen bulker hver dag

Hver dag er det rundt tusen kjøretøyer som får bulker i trafikken her i landet, viser forsikringsstatistikk fra Finans Norge.

Her er noen flere meldinger som er hentet fra side3.no :

«Ingen kan lastes for ulykken, men det ville aldri hendt hvis den andre føreren hadde vært mer oppmerksom.»

«Jeg vil si at jeg har 50 % skyld og motparten 75 %.»

«Den indirekte årsaken til ulykken var en liten fyr i en liten bil med en stor kjeft.»

«Vi var begge uaktsomme, men det var hans uaktsomhet som førte til sammenstøtet.»

«Tenk å komme fra Sarpsborg og fortelle meg åssen vi skal kjøre rundkjøringer her i Fredrikstad.»

Og noen fra folk.uio.no