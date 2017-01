Helgesen må forklare seg for Stortinget

Saken oppdateres.

Mandag kveld samlet partigruppene til Høyre, Frp, Ap og KrF seg for å finne en løsning før tirsdagens stortingsmøte. Ifølge VG vil Helgesen bli møtt med et krav fra Stortingets flertall om å åpne for lisensjakt i år, dersom det kan dokumenteres at ulvene i sonen påfører folk som bor der vesentlige ulemper. Kravet vil gjelde selv om ulven ikke direkte er til skade for mennesker eller husdyr, noe som var Helgesens hovedargument mot lisensjakt denne vinteren.

Før jul ble det besluttet å kutte de 47 fellingstillatelser som de lokale rovviltnemndene hadde innvilget, til 15. Ingen ulver skulle skytes innenfor ulvesonen, bestemte Helgesen, som viste til at gjeldende regelverk ikke åpner for lisensfelling i sonen. Mandag varslet Klima- og miljødepartementet at det går inn for å forlenge fellingstiden i ulvesonen med seks uker eller fram til 31. mars, slik Frp og flere andre partier har foreslått.

Miljøpartiet De Grønne reagerer sterk og kaller forlengelsen uetisk. Partiet frykter at drektige hunner eller hanner som skaffer mat til ungene sine, blir skutt.

Dagen før stortingsmøtet samlet flere tusen ulvemotstandere seg foran Stortinget. De hadde fakler og kubjeller og ropte taktfast «Vidar må gå – Vidar må gå». Ifølge politiet var det rundt 2.500 i ulvedemonstrasjonen, som er den andre på drøyt tre uker.