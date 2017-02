Ikke prøv dette med bobilen!

Saken oppdateres.

Ingeniørstudentene er medlemmer i den frivillige organisasjonen Revolve, NTNU. Hvert år bygger studentene en ny elektrisk racerbil. I fjor laget de Gnist, den første firehjulsdrevne elektriske racerbilen i Norden. Bilen deltok i konkurransen Formula Student.

I tillegg fikk de stengt av Trollstigen og laget en reklamefilm for prosjektet. Scenene ble spilt inn over to dager sist høst. Teknisk trøbbel første dag gjorde at studentene måtte hente frem Vilje, racerbilen fra 2015 til erstatning for Gnist.

Den to minutter lange filmen viser hårete kjøring opp den svingete og bratte veien. Gnist trenger bare 2,2 sekunder for å nå 100 km/t og har en elmotor for hvert hjul. NTNU-bilen veier bare 180 kilo og var den femte i rekken som deltok i Formula Student.

Førerløst neste

I år bygges en ny firehjulsdrevet racerbil. Men studentene ønsker å strekke seg lenger i 2018.

- Vi sikter mot å bygge en helautonom racerbil som skal delta i Formula Student Driverless neste år, sier prosjektleder Rebecca Sandstø som studerer ved linja Produktutvikling og Produksjon.

Formula Student Germany (FSG) er først i verden til å lage en egen førerløs klasse, Formula Student Driverless (FSD). I denne klassen vil oppgaven være å enten lage en ny autonom bil, eller å omgjøre en tidligere egenutviklet bil til å bli førerløs. For å minimere risikoen vil de selvstyrte bilene konkurrere i et sikret område uten folk i umiddelbar nærhet.

- Det viktigste resultatet er hva studentene lærer i løpet av prosjektet, sier Rebecca Sandstø.