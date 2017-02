Ankedomstol avviser Trumps krav om å gjeninnføre innreiseforbud umiddelbart

Saken oppdateres.

Da anken ble levert til en domstol i delstaten i California lørdag, krevde USAs justisdepartement samtidig at den midlertidige forføyningen mot innreiseforbudet oppheves.

Det var en føderal dommer i Seattle som fredag satte en midlertidig stopper for den omstridte presidentordren fra Donald Trump for en drøy uke siden. Delstaten Washington fikk medhold i at innreiseforbudet er grunnlovsstridig.

Domstolen i San Francisco skal nå behandle anken fra justisdepartementet, som mener det er et grunnleggende prinsipp at "en fremmed som ber om å få innreise til USA, ber om et privilegium". Utlendinger har ingen konstitusjonelle rettigheter med hensyn til en slik anmodning, framholder regjeringens advokater i anken.